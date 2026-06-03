Sra. Louisa B. van der Linden-Wever
“Si un hende muri, e por bolbe biba?
Lo mi keda warda tur e dia nan ku mi ta oblige di
Warda, te ora mi libera shon yega,
Lo bo yama, I lo mi kontestabo;
Bo ta anhela pa mira obra di bo man.”
Job 14, 14 15
Cu inmenso dolor na nos curason, nos ta anuncia fayecimento di nos
querida casa, mama, wela, bisawela, ruman y tanta:
Sra. Louisa B. van der Linden-Wever
Mihor conoci como “Betty of Mama”
Nací: 10 Oktober 1946
Fayeci: 31 Mei 2026
Na nomber di su:
Defunto mama y tata:
Felix Wever & Susana Wever-Boekhoudt
Casa:
Gregorio (Goy) van der Linden
Yiunan:
Ivan van der Linden
Emy van der Linden
Patricio y Maria Elena van der Linden-Lodoño
Abisai van der Linden
Mical van der Linden
Mescos cu yiu:
Maraika Rojas y Gwendoline Wever
Nieto(a)nan:
Dustin y Julianne Cornes-Kelly
Frederick Cornes y Leidy Carvajal- Duque
Zudeyvan y Daniel van der Linden-Perdomo
Brandon van der Linden
Genesis Kock
Gregory van der Linden
Donovan van der Linden y Ina Haayen
Christopher Cornes y Analisa Emerenciana
Junior van der Linden
Julian Kock
Felix van der Linden
Catherine van der Linden
Bisanieto(a)nan:
Geraldine, Jeandrick, Sue-ann, Yedilean, Tristan, Zaid, Gerion,
Lucca, Dannic, Inaiska, Geneleen, Izaina, Liam y Zawi.
Rumannan:
Flora Wever y famia
ChonaWever y famia
Rita Wever y famia
Esmeralda Tromp- Wever y famia
Andres Wever
Defunto ruman nan:
Francisca Hernandez-Wever
Angelica Wever
Panchito Wever
Eduvigio Wever
Chai Wever
Chede Wever
Amiganan di cas:
Lily, Eileen, Paulette y Adriana
Su dokter stima Sharline Vis y asistent nan
Dokter Alex Schwengle y enfemero(a)nan di HOH
Su ruman nan testigo nan di Jehova y specialmente congregacion Savaneta.
Demas famia:
Wever, van der Linden, Boekhoudt, Thijsen, Cornes, Kock, Tromp, Kelly, Perdomo,
Londoño, Semerel, Rojas, Haayen, Emerenciana, Maduro, Larmonie, Gomez, Vrolijk,
Croes,Geerman, Rustveld, Lampe, Tobel, Donata, Ruiz, Ras, Solognier,
Lopez, Koeiman, Reyna, Mansur, Arrebola, Campbell y Taylor.
Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida algun familiar.
Oportunidad pa Condolencia lo ta Diahuebs, 4 di Juni 2026
na Ad Patres Funeral Home & Crematory na San Nicolas di 6'or pa 9'or di anochi.
Acto di Entiero ta tuma lugar Diabierna 5 di Juni 2026
na Ad Patres Funeral Home & Crematory na San Nicolas di 2'or pa 4'or di atardi.
Cremacion lo tuma lugar den ceno familiar.
Ta duel nos cu después di acto di despedida nos no ta ricibi bishita na cas.