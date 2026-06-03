“Si un hende muri, e por bolbe biba?

Lo mi keda warda tur e dia nan ku mi ta oblige di

Warda, te ora mi libera shon yega,

Lo bo yama, I lo mi kontestabo;

Bo ta anhela pa mira obra di bo man.”

Job 14, 14 15

Cu inmenso dolor na nos curason, nos ta anuncia fayecimento di nos

querida casa, mama, wela, bisawela, ruman y tanta:

Sra. Louisa B. van der Linden-Wever

Mihor conoci como “Betty of Mama”

Nací: 10 Oktober 1946

Fayeci: 31 Mei 2026

Na nomber di su:

Defunto mama y tata:

Felix Wever & Susana Wever-Boekhoudt

Casa:

Gregorio (Goy) van der Linden

Yiunan:

Ivan van der Linden

Emy van der Linden

Patricio y Maria Elena van der Linden-Lodoño

Abisai van der Linden

Mical van der Linden

Mescos cu yiu:

Maraika Rojas y Gwendoline Wever

Nieto(a)nan:

Dustin y Julianne Cornes-Kelly

Frederick Cornes y Leidy Carvajal- Duque

Zudeyvan y Daniel van der Linden-Perdomo

Brandon van der Linden

Genesis Kock

Gregory van der Linden

Donovan van der Linden y Ina Haayen

Christopher Cornes y Analisa Emerenciana

Junior van der Linden

Julian Kock

Felix van der Linden

Catherine van der Linden

Bisanieto(a)nan:

Geraldine, Jeandrick, Sue-ann, Yedilean, Tristan, Zaid, Gerion,

Lucca, Dannic, Inaiska, Geneleen, Izaina, Liam y Zawi.

Rumannan:

Flora Wever y famia

ChonaWever y famia

Rita Wever y famia

Esmeralda Tromp- Wever y famia

Andres Wever

Defunto ruman nan:

Francisca Hernandez-Wever

Angelica Wever

Panchito Wever

Eduvigio Wever

Chai Wever

Chede Wever

Amiganan di cas:

Lily, Eileen, Paulette y Adriana

Su dokter stima Sharline Vis y asistent nan

Dokter Alex Schwengle y enfemero(a)nan di HOH

Su ruman nan testigo nan di Jehova y specialmente congregacion Savaneta.

Demas famia:

Wever, van der Linden, Boekhoudt, Thijsen, Cornes, Kock, Tromp, Kelly, Perdomo,

Londoño, Semerel, Rojas, Haayen, Emerenciana, Maduro, Larmonie, Gomez, Vrolijk,

Croes,Geerman, Rustveld, Lampe, Tobel, Donata, Ruiz, Ras, Solognier,

Lopez, Koeiman, Reyna, Mansur, Arrebola, Campbell y Taylor.

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida algun familiar.

Oportunidad pa Condolencia lo ta Diahuebs, 4 di Juni 2026

na Ad Patres Funeral Home & Crematory na San Nicolas di 6'or pa 9'or di anochi.

Acto di Entiero ta tuma lugar Diabierna 5 di Juni 2026

na Ad Patres Funeral Home & Crematory na San Nicolas di 2'or pa 4'or di atardi.

Cremacion lo tuma lugar den ceno familiar.

Ta duel nos cu después di acto di despedida nos no ta ricibi bishita na cas.