Hopi residente Colombiano a eherce nan derecho di voto pa elegi presidente nobo pa nan pais

Consul di Colombia Gustavo Serrano hopi satisfecho:

ORANJESTAD (AAN)-- Despues cu e votacion pa elegi un presidente nobo na Colombia a cuminza Dialuna di e siman aki, Diadomingo 31 di Mei a conclui cu loke por mustra un resultado satisfactorio.

E residentenan Colombiano na Aruba, a haya e oportunidad di deposita nan voto den Cas di Cultura.

DIARIO a entrevista señor Gustavo Serrano, Consul General di Colombia na Aruba, ken a duna nos e siguiente relato. “Nos a cuminza cu e proceso electoral for di 8’or di mainta, contando cu 11 mesa.

Den cada mesa nos tin 4 miembro di Hurado, y e proceso a desaroya su mes, durante e siman, na un manera hopi trankil y pacifico. Nos a ricibi un gran afluencia di personanan cu a bin emiti nan voto durante e dia di awe tambe. E proceso pa e ciudadanonan biba den exterior a dura un siman. Nos a cuminza dialuna y termina awe, Diadomingo. Entre Dialuna pa Diasabra a vota 2300 persona.”

“Diadomingo nos ta calcula a presenta como 1500 persona mas, segun nos calculonan global. Nos ta hopi contento cu e acogida. Aki na Aruba e Censo Electoral tin registra 7.074 persona, y hasta ayera nos tabata tin un 83% y nos ta aspira na termina e dia cu un 50% di e centro electoral”, señor Gustavo Serrano, Consul General di Colombia na Aruba, a duna di conoce.