Expertonan internacional a presenta diseño tecnico y business di Agri-Innovation Park na Parlamento

Minister Geoffrey Wever:

ORANJESTAD (AAN): E proyecto Agri-Innovation Park Aruba (AIP) a conoce un punto importante. Dialuna den Parlamento, profesionalnan di AAB International hunto cu Sr. Elwin Groenevelt a presenta e diseño tecnico y e business case di e proyecto. Esaki ta un momento clave pa futuro di seguridad alimentario di Aruba.

Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, ta satisfecho cu e desaroyo. E proyecto ya a ser presenta den Ministerraad y awor na e miembronan di Parlamento den commision a ser informa completamente riba e contenido tecnico y financiero di e AIP.

"E presentacion den Parlamento ta confirma cu nos ta trahando cu transparencia y cu responsabilidad. Nos ta presentando no solamente un vision, sino un plan concreto, tecnico y financiero cu ta responde na un necesidad real di nos pueblo," Minister Geoffrey Wever a comenta.

AAB International, un compania cu tin mas cu 40 aña di experencia internacional den horticultura, ta e mente tras di e diseño. Nan presentacion a cubri e aspectonan tecnico, economico y strategico di e proyecto den detaye.

E diseño ta confirma cu produccion agricola innovativo ta factibel den condicionnan di Aruba. E plan ta inclui inversion den control di clima, energia confiabel y infrastructura di awa.

-Puntonan clave di e proyecto

Un kashuis hightech semi-cera di aproximadamente 9.000 m², dividi den 5 compartimento

Un Center of Excellence pa educacion, investigacion y innovacion agricola

Fase inicial ta enfoca riba cultivo di tomati, cu potencial pa reemplasa ±48% di consumo local

Flexibilidad pa amplia pa otro cultivo den futuro

Enfasis riba sostenibilidad: uso eficiente di awa, nutriente y energia renobabel

Parti di e Agripreneurial Development Program (ADP) di Aruba

Minister Wever a subraya cu AIP no ta un solucion aisla. E ta parti di un sistema integra di seguridad alimentario. Agricultura tradicional, agricultura regenerativo, criamento di bestia, pesca y produccion local di scala chikito ta sigui hunga un rol crucial.

"Nos ta construyendo un futuro unda Aruba por alimenta su mesun hendenan. Menos dependiente di importacion. Mas resiliente. Un sistema alimentario cu ta fuerte, accesibel y sostenibel pa tur Arubiano."— Minister Geoffrey Wever

Awor cu e presentacion na Parlamento a tuma luga, e siguiente fasenan di e proyecto por cuminsa. E siguiente stapnan despues di e presentacion pa e comision di Parlamento, ta sigui cu e seleccion di un tereno alternativo, adaptacion di e diseño na e ubicacion nobo, inicio di e trayecto di vergunning y estudio ambiental (MER), y preparacion pa un destaho publico.

AIP ta representa mas cu un proyecto agricola. E ta un declaracion di confiansa den Aruba. Un inversion den futuro di nos pueblo. Un paso fundamental y necesario.