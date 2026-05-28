Staatssecretaris van der Burg: Aruba ‘no tin Status Aparte mas’

28 May 2026
Shailiny Tromp-Lee:

  • Esaki ta falso y nos mester bisa esaki cla 

ORANJESTAD (AAN): E Staatssecretaris di Relacionnan di Reino a declara publicamente cu desde 10-10-10, Aruba "no tin Status Aparte mas" y cu p’esey nos mester wordo trata igual cu Corsou y Sint Maarten bou di e Rijkswet HOFA.

    Esaki ta constitucionalmente incorecto! E Status Aparte di Aruba a wordo conkista na 1986. El a duna Aruba su posicion autonomo directo den Reino, 24 aña prome cu e otronan a haya algo similar. Cu Corsou y Sint Maarten a adkiri un status comparabel na 2010, no kiermen cu Aruba a perde nada. E kiermen cu e otronan a yega na locual Aruba tabatin caba.

    Loke e Staatssecretaris ta propone ta esaki: E mesun obligacionnan, pero no e mesun beneficionan. HOFA ta exigi di Aruba e mesun restriccionnan cu e otronan, pero sin e sanacion di debe, sin e apoyo economico cu nan si a ricibi. Aruba mester carga e mesun peso, pero sin e mesun apoyo. Mester cumpli cu e mesun reglanan, pero sin e mesun recompensa. Y si algo bay robes, Aruba lo keda cu e mesun consecuencianan, pero sin cu a haya e mesun punto di salida. E sapato aki no ta pas nos tur tres igual. Forsa un pia den un sapato cu no ta su size no ta disciplina, ta daño!

    E supervision financiero local di Aruba ta funcionando. E LAft ta na vigor desde 2015. No tin ningun motibo valido pa eleva esaki den un Rijkswet di Reino.

    E declaracionnan di e Staatssecretaris ta un prueba bibo di e argumento debil cu ta keda uza pa asina purba di hustifica loke constitucionalmente no por wordo hustifica.

   “Ami semper tabata y ta keda contra di un Rijkswet Supervision Financiero,” Tromp-Lee a finalisa. HOFA no por!

