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Polis riba caya a haya 2 arma di candela traha via 3D Printer

03 June 2026
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‘Entreg’e of Nos ta Bin Busc’e’

  • Polis a divulga resultado di e Accion di Entrega Arma

ORANJESTAD (AAN): Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu Ministerio Publico ta informa comunidad riba e resultado di e campaña di e entregamento di arma di candela ilegal interinsular pa Aruba.

    Manera a wordo anuncia anteriormente, desde 24 di maart 2026 te cu 24 di mei 2026, tabatin e oportunidad pa deposita arma di candela ilegal, piesa, of municion (bala cayente) den e containernan blauw situa na San Nicolas y na Oranjestad. 

    Durante e periodo menciona tabatin e posibilidad di entrega esakinan di forma anonimo y sin risico di wordo persigui penalmente.

    Durante e campaña “Entreg’e of Nos ta Bin Busc’e”, un total di 3 arma di candela y 359 bala cayente a wordo deposita den e containernan blauw.

    E armanan tabata entre otro: (*) Un Beretta di 9mm.  (*) Un Winchester 255.  (*) Un Colt .38.

   Loke ta municion tabata 5 bala di 9mm, 332 bala di .22(caliber), y 22 bala di .38(caliber).

   Traha cu 3D Printer: Pa loke ta trata e combatimento di posesion di arma di candela ilegal a traves di investigacion policial, abase di datos di Ministerio Publico desde 1 december 2025 te cu 29 mei 2026 e cifranan ta lo siguiente;

Un total di 40 sospechoso a wordo deteni. A confisca 13 arma di candela, cual 2 tabata traha cu 3D printer.

    Di e 40 sospechosonan 9 a ricibi castigo. E resto di sospechosonan ta wardando nan caso bin dilanti den corte.

    Cuerpo Policial Aruba y Ministerio Publico ta enfatisa cu e tempo pa entrega arma di candela boluntariamente a pasa. Awor lo sigui combati posesion ilicito di arma di candela severamente y ta pasa pa e siguiente fase di “Nos ta bin busc’e”. 

    KPA ta haci un apelacion na comunidad cu si bo sa algo of a wak algo yama e Tiplijn di Polis na 11141. Bo yamada ta keda totalmente anonimo. Bo NO a entreg’e, awo nos ta bin busc’e.

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