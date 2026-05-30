ATA a anuncia e tercer edicion di Autentico Aruba Culinary Festival

ORANJESTAD (AAN): Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta anuncia oficialmente e tercer edicion di Autentico Aruba Culinary Festival,

cu lo inicia 3 di october. E festival principal, esta The Pavilion, lo tuma luga oficialmente dia 10 y 11 di october. Despues di dos edicion exitoso, Autentico ta bolbe como un festival cu ta celebra e rikesa di nos herencia culinario y e diversidad cultural cu ta forma y haci Aruba unico.

Autentico Aruba Culinary Festival a wordo crea pa honra e cultura di culinario di nos isla como un expresion di identidad. Aruba su cushina ta wordo influencia pa mas di 100 nacionalidad, y cada plato ta representa un historia di tradicion, creatividad y comunidad. For di recetanan di famia cu a wordo pasa di generacion pa generacion te na creaccionnan innovador di chefnan nobo, Autentico ta reuni tur esaki den un experiencia culinario comparti.

Mas cu un festival di cuminda, Autentico ta un plataforma di conexion. E ta reuni chefnan local, talento culinario internacional, studiantenan culinario, restaurantnan, comunidad y bishitantenan pa celebra loke ta haci e escena gastronomico di Aruba unico. Pa medio di cuminda, e festival ta mustra con cultura, historia y innovacion ta bini hunto, y ta fortalece e posicion di Aruba como un destino cu experiencia autentico.

E tercer edicion di Autentico lo enfoca un biaha mas riba diferente eventonan manera ‘Bucket List Experiences’, ‘Restaurant Week’ y ‘The Pavilion’ e centro culinario vibrante, invitando localnan y bishitantenan pa disfruta di e sabor, diversidad y creatividad cu ta defini Aruba.