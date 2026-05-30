Parlamento nunca a aproba HOFA pero Gobierno a sigui cu proceso toch
Eduard Pieters di PPA:
- ‘Ora e lidernan no proteha pais, pueblo ta haci esey nan mes’
ORANJESTAD (AAN): Tin momentonan den historia politico di Aruba, unda silencio ta bira complicidad. Pa fraccion di PPA, e declaracion reciente di staatssecretaris Eric van der Burg na Hulanda ta precisamente un di e momentonan ey. Segun parlamentario Eduard Pieters, e declaracion no solamente a confirma cu Rijkswet HOFA ta sigui avansa den Reino Hulandes, pero tambe a revela algo hopi mas grave: cu gobierno di Aruba a permiti un proceso sin consenso democratico, sin sosten amplio y posibelmente pafor di e cuadro constitucional.
Cua consenso: Segun Van der Burg, tin consenso pasobra Minister Plenipotenciario Schwengle a presenta e Rijkswet HOFA den Rijksministerraad y eyden nan a yega na un consenso pa e proceso por sigui pa Raad van Staten. Pero pa PPA, e declaracion aki ta un choke frontal cu realidad politico y constitucional di Aruba.
“Cua consenso?” Pieters ta puntra. “Ningun momento Parlamento di Aruba a aproba Rijkswet HOFA ni a duna instruccion formal na gobierno pa manda e ley aki pa Rijksministerraad, cu ta impugna cu palabracionnan haci den IPKO na 2022.”
Segun Pieters, esaki ta e punto central cu gobierno ta evitando. Parlamento, como representante directo di pueblo, nunca a vota ni aproba e proceso. Sin e stap democratico ey, PPA ta argumenta cu no tin legitimidad constitucional y sosten amplio pa bisa cu Aruba a duna consenso.
Raad van Advies a yama e proceso aki uno preocupante: Pieters a pone enfasis riba e conseho devastador di Raad van Advies, cu a critica fuertemente e manera cu gobierno a maneha e proceso. Segun Raad van Advies, gobierno no a warda pa e instituto constitucional ey duna conseho y a manda e ley pa Rijksministerraad sin conseho previo.
Pero e critica mas fuerte tabata riba e principio di “Nemo-plus-beginsel”, unda Raad van Advies a indica cu un minister tin autoridad defini den Constitucion, pero no por crea autoridad adicional pa su mes fuera di e cuadro constitucional y aplica condicionnan mara na un ley.
“Pues kico nos ta mira awe?” Pieters a cuestiona. “Un gobierno cu ta bypass Parlamento, bypass Raad van Advies y tuma poder cu no ta ancra den nos Constitucion.”
Pueblo ya a bisa no: Pa PPA, e declaracion di Van der Burg ta crea un percepcion falso cu Aruba ya a acepta HOFA. Pero Pieters ta enfatisa cu realidad social y politico ta exactamente contrario.
“Tin mas di 10 mil firma contra Rijkswet HOFA. Tin 13 sindicato cu a declara publicamente cu e ley aki ta contra nos Constitucion. Nos tin un pueblo cu claramente no ta di acuerdo.” Segun Pieters, e resistencia contra HOFA a pasa color politico caba. “Tin hende di tur partido politico cu ta acerca PPA pa bisa claramente cu nan no kier Aruba entrega su autonomia.”
Status Aparte no ta negociabel: Un di e puntonan cu mas a preocupa PPA tabata e declaracion di Van der Burg cu via HOFA, e paisnan dentro di Reino porfin lo keda “igual”. Pa Pieters, esaki ta un menaza directo na Status Aparte di Aruba.
“For di 1940 nos pueblo a lucha pa mas autonomia y na 1986 Aruba a logra Status Aparte y bira un pais den Reino Hulandes banda di Antiya y Hulanda. Awor no por bin cambia esey via un rijkswet, sin sigui e proceduranan cu nos Statuto y Constitucion ta exigi.”
Pieters a recorda cu articulo 55 di Statuto ta exigi un proceso hopi mas rigoroso pa cambia posicion constitucional di Aruba, incluyendo dos lectura parlamentario y un mayoria di dos tercera parti pa aproba e cambio. “No ta algo cu por pasa scondi den un oficina na Den Haag,” el a declara.
Pueblo lo tuma posicion: Den su mensahe final, Pieters a lansa un advertencia politico fuerte tanto na gobierno di Aruba como na Reino Hulandes. “Nos no ta papia di un ley financiero solamente. Nos ta papia di autonomia, di democracia y di respet pa nos Constitucion.”
Segun PPA, si gobierno y Parlamento sigui ignora e preocupacionnan constitucional y social rond di HOFA, pueblo mes lo tuma su posicion. “Historia di Aruba a mustra un cos cla,” Pieters a conclui. “Ora e lidernan no proteha pais, pueblo ta haci esey nan mes.”