Awe sentencia di cay pa homber Haitiano sospecha di a viola mucha muhe di 15 aña

29 May 2026
Fiscal a exigi 4 aña y 6 luna di prizon

ORANJESTAD (AAN): E homber Haitiano biba na Aruba, S.J.S. di 32 aña, kende ta wordo acusa di a droga y viola un mucha muhe di 15 aña, awe Diabierna mainta lo presenta dilanti Hues pa scucha su sentencia.

   Violacion di Mucha: Tres siman pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda S.J.S. ta wordo acusa cu el a droga y viola un mucha muhe M. menor di edad, esta 15 aña y a haci actonan inmoral cu M. Esaki a sosode dia 27 Februari 2025.

   Hues a puntra S. kico a sosode. Segun acusado S.J.S., e dia ey el a conoce un otro homber S. y e victima M. El a pidi e homber S. pa e username di Instagram di M. El a bisa cu e homber S. y e victima M. a huma marihuana na beach.

   Hues a interumpi acusado S.J.S. den su declaracion y a puntra, si S. tabatin relacion sexual cu e mucha M. Segun S.J.S., el a baha e homber S. na cas y el a hiba M.  El a bisa cu e mucha M. a bisa cu e no kier bay cas e ora ey ainda. Nan a bay beach bek y a tene relacion. Segun acusado S.J.S., e no a forza e menor di edad M. haci nada. El a bisa cu ta e mucha M. mes a haci movecion pa tin relacion sexual. Segun S., e mucha M. a cuminsa yora y a bisa S. cu den pasado el a wordo abusa di un otro homber. Segun S., el a bisa M. pa bisa su mama of yama Polis pa e caso aya. M. a bisa cu e no a bisa su mama. Despues di tabatin relacion sexual, el a hiba M. su cas.

   Sospechoso ta troce e berdad: Hues a remarca cu ta hopi straño cu acusado S.J.S. ta bisa algo y e victima M. ta bisa otro cos. Segun S.J.S. loke M. a bisa no ta berdad. El a para riba cu tur cos a sosode voluntario. Hues a puntra acusado S. pakico e tabata kier e Instagram di M. Hues tabata haci preguntanan skerpi na S. entre otro si e tabata haya M. bunita y si e tabata kier tin relacion cune.

   Ta asina cu acusado S.J.S. a bisa cu ta e otro homber S. tabata kier a bay beach. Hues a remarca cu e homber S. no kier bisa nada. Hues a mustra cu e otro homber S. a bisa cu e tabata intermedia entre acusado S.J.S. y victima M. Hues a sigui bisa cu e otro homber S. a declara cu el a bisa acusado S.J.S. cu M. tin apenas 15 aña. Apesar di esey, S.J.S. lo a insisti. Hues a mustra cu S.J.S. lo a manda mensahe pa M. cu e por ta un secreto entre nan dos. Na opinion di Hues, tur esaki ta mustra cu S.J.S. tabata kier tin relacion cu M.

   Segun acusado S.J.S., e no tabata kier tin relacion cu M. Hues a remarca cu ora M. a brasa S.J.S., cu e acusado no a bisa cu “no”, sino a tene relacion cu e menor di edad M. Hues a bisa cu e otro homber S. a bisa cu el a ripara cu S.J.S. tabata kier tin algo cu M. Ora el a baha na su cas, e tabata duna M. señal pa baha cun’e pero M. a keda den e auto. Mas o menos 12’or di anochi, e otro homber S. a yama M. y a scucha M. ta yora. E ora ey M. a bis’e cu S.J.S. tabata kier penetr’e cu su dede. E otro homber S. tabatin mal pensamento cu esaki. Despues ta resulta cu M. a bay ImSan y bisa cu el a wordo viola.

   Exigi 4½ aña di prizon: Fiscal a bisa Hues cu M. a bisa cu e homber S. tabata dun’e bebida alcoholico cada rato. Despues ora a baha e otro homber S. na cas, S.J.S. a sigui dun’e bebida y el a haya un blackout. Ora el a spierta e tabata den un apartamento y a sinti dolor pasobra S.J.S. tabata penetr’e cu su dede.

   Segun M., el a lucha contra S.J.S. y a sufri un herida na su pia. Fiscal ta haya e declaracion di M. confiabel. El a bisa Hues cu S.J.S. a admiti di tabatin relacion sexual cu M. Fiscal a mustra cu e otro homber S. a bisa cu ta S.J.S. a cumpra un boter di bebida fuerte pa nan bebe. Fiscal ta haya cu tin suficiente prueba di sosten. El a mustra tambe cu na ImSan a haci investigacion cu ta mustra cu M. a wordo viola.

   Fiscal a mustra cu S.J.S. mes a bisa cu ora e tabatin relacion cu M., cu e victima a cuminsa yora. Fiscal ta haya acusado S.J.S. culpabel di violacion y actonan inmoral. E ta haya cu S.J.S. a droga M. pa asina abusa di dje. Fiscal a remarca cu apesar cu e otro homber S. a adverti e acusado S.J.S. cu e victima M. ta menor di edad y tin 15 aña, toch S.J.S. a planea pa duna M. bebida pa asina abusa di dje. Fiscal ta haya cu S.J.S. a tacha e integridad di M.  Asina Fiscal a exigi 54 luna (4 aña y 6 luna) di prizon di cual 6 luna ta condicional cu 3 aña di prueba.

   Awe Diabierna mainta Hues ta dicta sentencia y DIARIO lo informa lectornan, kico ta e decision di Hues.


