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Parlamentario John Hart cu pregunta critico na Minister di Husticia tocante capacidad den KPA

02 June 2026
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ORANJESTAD (AAN): Un estado di derecho fuerte ta depende di e confianza cu ciudadano tin den gobierno y den e institucionnan encarga cu proteha nan derechonan.

Ora un ciudadano ta haci denuncia, e mester por conta cu su caso lo ser trata cu seriedad, profesionalismo y dentro di un periodo razonabel.

Saliendo di e principio ey, parlamentario di AVP, John Hart, a presenta un serie di pregunta na Minister di Husticia y a solicita un vragenuur pa obtene claridad tocante e capacidad actual di Korps Politie Aruba (KPA) pa trata denuncianan presenta door di ciudadano.

Segun Hart, diferente señal y kehonan proveniente for di comunidad ta duna indicacion cu por tin un problema di capacidad den KPA cu potencialmente ta afecta e tratamento oportuno di denuncianan.

“Diferente kehonan ta duna indicacion cu tin un problema di capacidad den Korps Politie Aruba cu por ta afecta e tratamento di denuncianan. Como parlamentario, mi ta considera importante pa obtene clarificacion tocante e situacion actual y e medidanan cu gobierno ta tuma pa garantisa cu ciudadanonan ta ricibi e proteccion y atencion cu nan merce,” Hart a declara.

Den su preguntanan, e parlamentario ta busca informacion concreto tocante e cantidad di denuncianan cu posiblemente no ta wordo trata of cu ta enfrenta atraso significativo, e motibonan tras di eventual archivo of retraso den casonan, y e impacto cu esaki por tin riba victimanan y otro ciudadano cu ta busca asistencia di autoridad.

Ademas, Hart ta pidi claridad tocante e accionnan cu gobierno ta tuma pa fortalece e capacidad operacional di KPA y garantisa cu e cuerpo policial tin suficiente recurso humano y operativo pa atende e demanda existente.

“Confianza den e sistema di husticia ta esencial pa un sociedad democratico. Si ciudadanonan no tin siguridad cu nan denuncia lo wordo trata adecuadamente, esey por debilita confianza den gobierno y den e institucionnan encarga cu mantene ley y orden,” e parlamentario a enfatisa.

Segun Hart, e cuestion aki ta bay mas leu di un asunto administrativo of operacional; e ta toca directamente e responsabilidad fundamental di gobierno pa proteha derecho di ciudadano, mantene siguridad den comunidad y fortalece confianza den e estado di derecho.

Cu e vragenuur solicita, e parlamentario ta busca un evaluacion transparente di e situacion actual y un splicacion cla di con gobierno ta manehando e retonan cu actualmente por ta afecta e maneho di denuncianan na Aruba.

“Ciudadanonan tin derecho di sa cu nan denuncia ta wordo tuma na serio y cu e autoridadnan competente tin e capacidad pa actua conforme ley. Transparencia y dunamento di cuenta ta esencial pa mantene confianza den nos institucionnan democratico,” Hart a conclui.

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