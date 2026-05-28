Ley nobo pa brinda tur studiante di Arubalening un descuento di 50% si nan traha na Aruba

Awor e ley ta bay cana su caminda

ORANJESTAD (AAN): Diaranson tabata un gran dia. Un proyecto di ley cu a wordo traha door di Parlamentario Edgard Vrolijk di MEP, y co-firma pa Evelyn Wever Croes, ta pa brinda TUR studiante cu Arubalening un descuento di 50% si nan traha na Aruba.

Esaki ta e diferencia cu e ley actual: Awor bo por haya descuento di 30%, y cu e cambio e ta bira 50%. Y si bo por paga e suma den un pago, bo ta haya 30% descuento mas (pues bo ta paga 20% so).

Segun e regla awor, si bo a studia den exterior y bo dicidi di bin Aruba, so bo por haya e descuento. Pues solamente pa studiantenan cu studia den exterior. Cu e cambio aki bo ta haya un descuento irespecto unda bo a studia. Pues tambe pa studiantenan na Aruba.

Pa bo haya e descuento di 30% segun ley actual, bo mester paga e resto den un pago. Cu e cambio bo por haya descuento di 50% sin cu bo mester paga e resto den un pago, pues bo por paga e resto den termino. Si bo paga den un Pago, bo ta haya un descuento adicional di 30%.

Awor e ley di MEP aki ta bay cuminsa cana su caminda. Cu esaki MEP ta realisa nan compromiso cu hobennan cu comundiad kier mira keda Aruba, of bolbe bek Aruba pa yuda hiba e pais padilanti.

E ley nobo: E ley nobo yama: ‘Landsverordening studielening’. Un ley nobo cu regla otorgamento di studielening y despensacion na nos studiantenan cu termina nan estudio na Aruba y den exterior sin discriminacion. E meta ta pa stimula mas graduado pero sigur stimula mas studiante cu a caba nan estudio den exterior pa bolbe bek. E ley ta autorisa e mInister di Finansas y di Enseñansa pa sera studielening y e minister di Finansas pa duna despensacion.

E ley ta duna despensacion di 50% si caba estudio si e cumpli cu tur condicion y esnan cu tin deseo ta paga den un solo biaha lo haya adicionalmente 30% aserca di despensacion. Alaves si e studiante fayece of keda incapasita pa un motibo medico of accidente, e minister por dune despensacion total.

Diferencia grandi ta cu e ley bieu ta cu esaki ta reuni y modernisa e base legal. E ta duna despensacion sin discriminacion y ta regla e condicionnan pa bin na remarke pa e 50% y tin procedura y tempo pa contesta e peticionario cu ta haci’e mas eficiente.

Pa Edgard Vrolijk, e ta un ley grandi pa demostra e studiante di awo caba cu e ta un inversion vital pa nos pais y cu su esfuerso ta ser recompensa y sigur e vision ta pa nos mesun yiunan di tera ta bek y duna contenido na nos pais y esaki lo tin mas beneficio financiero cu locual ta ser despensa.

Un palabra di pabien na Edgard Vrolijk, kende asina ta introduci un otro ley di iniciativa, e di 3 e aña parlamentario aki. Esnan anterior tabata (*) Aumenta castigo pa trafico insigur. (*) Ancra Ombudsman den Constitucion. (*) Awor descuento riba Arubalening. Den su carera den Parlamento el’a traha sigur 10 ley caba. Algo cu Partido MEP ta hopi orguyoso di dje.