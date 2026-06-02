Tin hopi motibo pakico hendenan no tin bari di Serlimar na nan cas

Director Michel Henriquez, ta splica:

ORANJESTAD (AAN) Recientemente tin algun indicacion cu aparentemente Serlimar no tin bari (yama ‘toter’) den stock.

Den entrevista cu señor Michel Henriquez, director di Serlimar, tabata tin cu DIARIO, el a splica cu tin hendenan cu no tin bari di sushi, loke por sosode pa diferente motibo, por ehemplo cu clientenan a pidi pa haya bari, pero ainda e personal di Serlimar no a yega pa dun’e, of pasobra e bari a wordo kita, of hasta cu nunca e famia a pidi un bari.

Segun Henriquez, tin casnan unda cu e situacion financiero-social ta malo, pero esey tambe nan por cambia, si nan ta pidi ayudo p’esey. Si e cliente bay na Departamento di DAS (Asuntonan Social), e ta haya voucher special cu ta inclui un ‘tarifa special’ pa e cas por yega na remarca pa haya bari di Serlimar. Principal ta cu tin di bay haci e areglo y e proceso.

Serlimar tin su departamento di Customer Services ta yuda hende cu esaki tambe, pero obviamente e cliente mester busca sa si bo ta cay den e categoria ey. “Esey Serlimar tin un parti social cu ne”, Director Henriquez a comenta.

Señor Henriquez a agrega cu pa añanan caba Serlimar ta purba convence e clientenan pa tin un bari di sushi na cas.

Serlimar di hopi decada ta trata na convence tur hende na Aruba pa nan tin un bari (‘toter’) na nan cas. Pero hopi biaha, por ta nan no tin recursonan of no a acerca Serlimar, pero Serlimar tin un ‘client portal’ nobo cu a caba di lanta riba su Website, pues tin diferente servicio, entre otro esaki menciona, cu por haci online, pues e cliente no mester bay Serlimar, ni bay MFA na Noord, pasobra por haci e diligencia online. El a reitera tocante e ‘portal di keho’ cu ta biniendo Serlimar danki na Ombudsman, via cual por entrega keho tambe, online.



