Partido MEP a bay exigi Secretario di Estado pa ofrece disculpa
ORANJESTAD (AAN)-- Parlamentario Xiomara Maduro, di fraccion di Partido Movimento Electoral di Pueblo (MEP),
durante su entrevista cu DIARIO, na momento cu tabata tin un protesta relaciona cu un expresion robes di e Secretario di Estado di Hulanda, señor Eric van der Burg, a reitera cu un Secretario di Estado no por duna expresionnan asina, y sigur no awo cu tin e asunto di HOFA, unda no tin transparencia di parti di gobierno den splica kico HOFA ta, y cual ta su consecuencia.
“Nos tin minister Eman, cu ta completamente ausente den e discusion politico, nos tin Minister di Finanzas señor Geoffrey Wever, cu ta papia solamente di e parti financiero, siendo cu HOFA tin un parti constitucional, y ya caba e rapport di Raad van Advies ta indica cu e ta contra e autonomia di Pais Aruba. Pues, e silencio di Minister Wever riba e parti constitucional, ta papia duidelijk. Di otro banda, pa prome biaha na Aruba nos tin un minister encarga cu Relacion di Reino, señora Gerlien Croes, y e minister aki no ta duna absolutamente, ningun conferencia di prensa of charla informativo pa papia riba e relacion di Aruba den Reino, y sigur si e HOFA aki ta cumbini Aruba of no”, Parlamentario Xiomara Maduro a señala.
El a expresa cu no tin nada di esey, pero unico cos cu minister Gerlien tin, ta tiramento di palabra riba facebook, dunando informacionnan cu tampoco ta cuadra cu realidad.
“Pues aworaki mi ta bisa cu ta un lastima, pasobra Status Aparte tabata un lucha cu a dura cuarenta aña prome cu nos a yega eynan, y aworaki den e aña cu nos ta celebra 40 aña di Status Aparte, nos ta confronta cu e hecho cu Hulanda, via di e HOFA aki, kier bay cambia nos posicion den locual ta Reino Hulandes”, e Parlamentario a subraya. El a bisa cu tempo Aruba a haya su Status Aparte e orden constitucional a cambia via un rijkswet di consenso, y awor nan kier cambia pa tin mas di bisa riba Aruba su destino, local no por, pasobra nos derecho di autodeterminacion, nos pueblo tin’e. “P’esey den ausencia di esnan cu ta na cabes, Eman, Wever, y tambe Gerlien, nos di oposicion cu si sa ki ta e balor di tin e derecho eynan, awe ta cuminza na exigi respet di parti di Secretario di Estado, y pa locual ta e lucha mes di HOFA claramente nos ta bay sigui pone presion y educa e pueblo riba kico e cosnan aki ta”, Parlamentario Xiomara Maduro a remarca.