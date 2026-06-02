Departamento di Asuntonan Economico a muda pa Cas Veneranda
Maria Pita-Dijkhoff director di DEACI
‘Tur servicio ta wordo duna eynan awo’
ORANJESTAD (AAN) Señora Maria Pita Dijkhoff, Director di Departamento di Asuntonan Economico, a duna di conoce den entrevista cu Matutino DIARIO, cu e departamento a muda y awo nan ta ubica na Wilhelminastraat 7, na Cas Veneranda cu recientemente a wordo completamente renoba. El a recorda cu eynan Papiamento Restaurant tabata keda antes, pues net dilanti di Stadhuis.
“E ta un edificio hopi bunita, un joya, cu ta trece un clima diferente atrobe den Wilhelminastraat, y tin hopi edificio bieu cu ya caba a wordo renova, y esaki ta uno mas. Nos ta spera cu esaki ta incentiva otro inversionistanan tambe pa sigui cu e proceso di renovacion di edificionan den ciudad, specificamente den Wilhelminastraat” señora Pita a señala.
El a agrega cu e servicionan ta mesun cu nan tabata duna den e edificio na Sun Plaza, y pa e comerciantenan, principalmente ta e otorgamento di permiso pa negoshi, cu ta ainda full online. “Tin hopi informacion riba website; nos ta cambiando nos website tambe, y probablemente pa fin di luna esey ta cla, e informacion ta hopi mas conciso y mas accesible pa e clientenan.
Fuera di esey tambe nos tin nos head-desk, esey ta keda abao, na e base di e edificio, banda di e trapi. Eynan hopi hende por bin pa informacion, y tambe ora nan ricibi e yamada cu e edificio ta cla, nan por pasa busca nan permiso eynan. Nos ta sigui tambe cu nos servicio di ‘Incentivo pa desaroyo di empresario Arubano’ (IDEA), y tambe cu expo-desk pa yuda e comerciantenan cu kier exporta, y tur otro asistencia cu nos ta duna, nos ta accesible aki, na Wilhelminastraat-7, tambe”, señora Maria Pita-Dijkhoff a reitera.
E dama a indica tambe, cu tanto IDEA como Expo-Desk e ultimo añanan a duna masha hopi tayer di trabao, no solamente na nan edificio na Sun Plaza, pero tambe na San Nicolas y nan lo sigui cu esaki. “Akinan nos tin un sala di training tambe. Nos ta sigui duna training y tin chens cu esakinan ta bay mas den oranan di anochi, pa motibo cu parkeo ainda ta un problema den ciudad, pues nos ta haci shift pa duna anochi, pero nos ta keda duna esey.
Naturalmente e trabaonan cu nos ta haci mas tanto, ta e permisonan pa negoshi, y pa publico ta mas tanto IDEA y ARINA tambe, cu ta nos ‘Aruba Investing Agency’. Aworaki nos no ta enfoca solamente riba inversionistanan di pafo di Aruba, sino, nos atencion ta pa yuda tambe inversionistanan na Aruba mes, pasobra nan ta mesun importante cu esnan di afo, pa nos”, señora Maria Pita-Dijkhoff, director di Departamento di Asuntonan Economico, a declara.