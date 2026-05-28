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Dia 5 di november di e aña aki Aruba tambe lo ta riba e lista di ‘Tsunami Ready Island’

28 May 2026
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Señor Rino Hermans CMO:

ORANJESTAD (AAN): Un proyecto cu a dura casi nuebe aña pa haci Aruba un ‘Tsunami Ready Island’, awo ta den su fase final. Asina señor Rino Hermans di Crisis Management Office (CMO) Aruba a confirma den un entrevista recient cu DIARIO. Despues cu a entrega un peticion na UNESCO pa Aruba ser reconoci como un ‘Tsunami Ready Island’, e isla a logra cumpli cu tur rekisito y exigencianan necesario pa por ser inclui riba e plataforma oficial di ‘Tsunami Ready Island’.

   Segun señor Hermans, CMO tambe a pone su mes completamente na altura di tur otro aspecto cu mester wordo implementa. El a splica cu actualmente solamente e borchinan ta falta pa pone y e siguiente paso lo ta pa determina e lugarnan exacto unda lo instala nan. Despues di esaki, expertonan internacional lo bishita Aruba na augustus proximo pa evalua si e ubicacionnan di e borchinan ta cumpli cu tur rekisito necesario. Si tur cos ta conforme, Aruba lo recibi su certificacion oficial.

   Señor Hermans a enfatisa cu practicamente CMO a completa un 90 porciento di e trabaonan necesario prome cu e certificacion tuma luga. Solamente algun detayenan chikito ainda ta pendiente, cualnan lo wordo discuti den luna di juli. E inspeccion oficial di e expertonan lo tuma luga na augustus pa 5 di november di e aña aki, Aruba oficialmente lo wordo agrega na e lista di ‘Tsunami Ready Island’.

   Hermans a agrega cu UNESCO a reconoce Aruba como e unico pais cu a logra entrena ciudadanonan cu necesidadnan special. Proximamente lo duna entrenamentonan tambe na ciudadanonan cu limitacion di bista y di oido.

   “Nos tin algun aspecto chikito pa finalisa ainda pa asina sigura cu Aruba ta cumpli cu tur rekisito pa ta un ‘Tsunami Ready Island’. Prome di juli lo discuti e ultimo detayenan aki cu UNESCO. Na augustus expertonan lo ta na Aruba pa inspeccion pa asina nan ractific’e den e reunionnan di UNESCO y ‘Tsunami Ready Commision’ di Caribe. Y dia 5 di November 2026 nos por anuncia oficialmente cu Aruba tambe ta riba e lista di ‘Tsunami Ready Island’,” señor Hermans a duna di conoce.

 

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