Sr Bernardo Alfonso Croes,
Lagrima y flornan por seca, su recuerdonan y tur loke el a haci y significa pa nos,
Lo keda graba pa semper den nos mente y curason
Cerca Dios mi alma ta na paz, ta di DJE mi salbacion ta bin
Salmo 62:1
Cu hopi tristeza pero conforme cu boluntad di Dios,
nos ta anuncia cu a bay laga nos den brasa di Senor
Sr Bernardo Alfonso Croes,
mihor conoci como "Benny"
* 20-08-1944 - † 26-05-2026
Mama y Tata:
†Maria Croes Werleman y †Juan Croes
Na nomber di su:
Esposa:
Margot Croes Araque
Yiunan:
Benjamin Croes y Cristina Pinilla y yiunan
Alwin Croes y Susie Franken y yiunan
Elvinia Croes y Raul Vieira y yiunan
Ryan Robles y Jane Orman y yiu
Rumanan:
†Dominica Croes
†Annie Paesch Croes y Boei Paesch
Selma y † Francisco "Pancho" Croes Croes y yiunan
Salome y Andres Lacle Croes y famia
†Rosenda y †Otilio Wernet y yiunan
†Miguel Arcangel Croes
Casimiro "Ilo" y Deta Croes Werleman y famia
Vicente "Chento" Croes
Angelberto "Echi" y Margarita Croes Becker y famia
Filomena "Mena" y Luis Martes Croes y yiu
Margarita y †Franklyn Kelly Croes y yiunan
Miriam Croes y Ronny Kelly
Nieto(a)nan:
Sebastian Alexander Croes-Navarrete (na Mexico)
Stacey Croes
Arianne Elizabeth Croes-Navarrete (na Mexico)
Julianne Croes
Joshua Croes
Aliyah Wever
Negan Robles
Arantxa Vieira
Bisnieto:
Arthur Croes-Angeles (na Mexico)
Sua y Cuna:
Jose Dairo Tellez y †Danith Herandez y famia
†Roberto Botet y Maria Campos
Nydia y †Aymon Kelly y famia
Miriam y Richard Boekhoudt y famia
†Haime Francisco "Cachaco" Araque
Mama di su Nietonan:
Carlota Navarrete Sanchez
Tatiana Lacle
Tur sobrino(a)nan, ihanan, primo(a)nan,
comer y compernan, bisinjanan y amigo(a)nan.
Demas famia:
Croes, Wernet, Boekhoudt, Araque, Lacle, Paesch, Kelly,
Henriquez, Martis, Vieira, Franken, Geerman, Werleman.
Sport Boys Domino Team
Ta invita tur famia, bisinja y conocirnan pa asisti na e acto di entiero cual lo tuma lugar
Dialuna 1 di Juni 2026 di 2or pa 4or di atardi na Aurora Funeral Home cu respons
y despues lo sali pa Santana Catolico na Caya Ernesto Petronia, Oranjestad.
Nos ta pidi pa disculpa, si den nos momento di tristeza nos por a lubida di menciona un of otro famia