Sr Bernardo Alfonso Croes,

30 May 2026
Lagrima y flornan por seca, su recuerdonan y tur loke el a haci y significa pa nos,

Lo keda graba pa semper den nos mente y curason

Cerca Dios mi alma ta na paz, ta di DJE mi salbacion ta bin

Salmo 62:1 

Cu hopi tristeza pero conforme cu boluntad di Dios,

nos ta anuncia cu a bay laga nos den brasa di Senor

Sr Bernardo Alfonso Croes,

mihor conoci como "Benny"

* 20-08-1944 - † 26-05-2026 

Mama y Tata:

†Maria Croes Werleman y †Juan Croes

Na nomber di su:

Esposa:

Margot Croes Araque

Yiunan: 

Benjamin Croes y Cristina Pinilla y yiunan

Alwin Croes y Susie Franken y yiunan

Elvinia Croes y Raul Vieira y yiunan

Ryan Robles y Jane Orman y yiu

Rumanan:

†Dominica Croes

†Annie Paesch Croes y Boei Paesch

Selma y † Francisco "Pancho" Croes Croes y yiunan

Salome y Andres Lacle Croes y famia

†Rosenda y †Otilio Wernet y yiunan

†Miguel Arcangel Croes

Casimiro "Ilo" y Deta Croes Werleman y famia

Vicente "Chento" Croes

Angelberto "Echi" y Margarita Croes Becker y famia

Filomena "Mena" y Luis Martes Croes y yiu

Margarita y †Franklyn Kelly Croes y yiunan

Miriam Croes y Ronny Kelly 

Nieto(a)nan:

Sebastian Alexander Croes-Navarrete (na Mexico)

Stacey Croes

Arianne Elizabeth Croes-Navarrete (na Mexico)

Julianne Croes

Joshua Croes

Aliyah Wever

Negan Robles

Arantxa Vieira

Bisnieto:

Arthur Croes-Angeles (na Mexico)

Sua y Cuna:

Jose Dairo Tellez y †Danith Herandez y famia

†Roberto Botet y Maria Campos

Nydia y †Aymon Kelly y famia

Miriam y Richard Boekhoudt y famia

†Haime Francisco "Cachaco" Araque

Mama di su Nietonan:  

Carlota Navarrete Sanchez

Tatiana Lacle       

Tur sobrino(a)nan, ihanan, primo(a)nan,

comer y compernan, bisinjanan y amigo(a)nan.

Demas famia:

Croes, Wernet, Boekhoudt, Araque, Lacle, Paesch, Kelly,

Henriquez, Martis, Vieira, Franken, Geerman, Werleman.

Sport Boys Domino Team

Ta invita tur famia, bisinja y conocirnan pa asisti na e acto di entiero cual lo tuma lugar

Dialuna 1 di Juni 2026 di 2or pa 4or di atardi na Aurora Funeral Home cu respons

y despues lo sali pa Santana Catolico na Caya Ernesto Petronia, Oranjestad. 

Nos ta pidi pa disculpa, si den nos momento di tristeza nos por a lubida di menciona un of otro famia 

