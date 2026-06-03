Evelyn Wever-Croes ta refuta declaracion di Secretario di Estado Eric van der Burg

ORANJESTAD (AAN): Parlamentario Evelyn Wever-Croes a splica den un comunicado cu Secretario di Estado Eric van der Burg a declara

publicamente cu e, como Prome Minister, a duna instruccion na ambtenaarnan pa prepara HOFA. E ex-Prome Minister a enfisa cu esaki no ta berdad.

E hechonnan ta documenta y disponibel publicamente:

E iniciativa pa un Rijkswet di supervision financiero pa Aruba a bini for di banda Hulandes bou di Secretario di Estado Raymond Knops.

E Raad van State di Reino a duna su conseho riba e proposicion dia 10 di maart 2021. E proposicion a wordo entrega formalmente na Tweede Kamer dia 9 di februari 2022. Knops mes a confirma cu esaki tabata su meta: establece un supervision financiero via Rijkswet pa Aruba.

Tur esakinan por wordo verifica den e documentonan oficial di parlamento y e conseho di Raad van State di Reino.

Parlamentario Evelyn Wever-Croes ta spera di un Secretario di Estado cu ta encarga di Relacionnan di Reino cu e ta basa su mes riba hecho.





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