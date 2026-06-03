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Local News

Procurador General a exigi 3 aña di prizon pa Otmar Oduber y 6 aña e no por traha den Gobierno

03 June 2026
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Requisitorio di Ministerio Publico

ORANJESTAD (AAN): Diamars mainta dos Procurador General (PG) a presenta nan punto di bista riba e apelacion den Hof, encuanto caso Flamingo. Por a constata cu e dos Procurador General, a mantene e mesun castigo cu a exigi na November 2024 pa e tres sospechosonan, Esser, Wever y e ex-minister Otmar Oduber.

   Tur tres pasando dificil: Promer cu PG a hiba palabra, Hof a puntra e tres sospechosonan di nan circunstancia personal.  Wever a bisa Hof cu desde Januari 2026 e no ta trahando y recien DIP a mand’e decreto ministerial cu e ta haya retiro. El a bisa cu su situacion no ta facil y tin basta stress.

   Esser a bisa Hof cu e ta sigur cu e no a haya placa pa yuda hende. El a bisa cu e ta depresivo y ainda ta hayando tratamento. Esser a bisa Hof cu door di e caso aki el a bira malo y e ta hopi tristo.

   Otmar Oduber a bisa Hof cu door di stress el a sufri ulcera y mester a wordo opera. El a confronta problema financiero caminda el a perde su proyecto Bochincha. Actual e tin trabao pero e tin cu traha scondi. El a mustra cu banco a yama su doño y bis’e pa paga tino cu Oduber.

   PG: No tin persecusion politico:  E ora PG a cuminsa na bisa cu cada vez den casonan contra politico cu a fungi como minister of un funcion importante den Gobierno, ta pinta Ministerio Publico di persecusion politico. Esaki tambe ta e caso cu caso Flamingo.

   PG a bisa Hof cu Ministerio Publico ta haciendo su trabao a base di denuncia cu ta wordo haci. Mas ainda e hecho cu ultimo tempo ta persiguiendo diferente politico. PG a enfatisa cu Ministerio Publico ta siego pa color politico.

   Pakico a apela sentencianan: PG a bisa cu den caso Flamingo, ta trata di un Minister cu a tuma hendenan den servicio y Gobierno tabata paga salarionan halto, sin cu e hendenan tabata traha. Tambe cu un Minister ta pasa tereno na hendenan. Esey tabata motibo cu ta persigui Oduber. Den promer instancia Hues a declara Oduber liber pa un parti di acusacionnan.

   PG a apela pasobra e no ta haya cu a haci husticia. Tambe den caso Esser a apela pasobra PG no ta haya cu a haci husticia. PG a pidi Hof pa considera e requisitorio di den Corte den Promer Instancia como presenta den Corte Superior.

   PG a mustra cu den Promer Instancia, e defensa di Oduber a bisa cu mester declara Ministerio Publico no admisibel pasobra no a hiba un proceso husto. PG a bisa cu e no ta haya cu e investigacion ta inhusto. El a mustra cu e defensa a cuestiona cu e denuncia di Marisol Tromp no ta husto. Di parti di Wever, abogado a mustra cu mester declara Fiscal no admisibel pasobra Wever a traha bou orden di Oduber. PG a muster cu Hues a rechaza tur dos defensa den Promer Instancia.

   Malversacion di Gobierno: PG ta haya cu Oduber a malversa Gobierno. PG a menciona cu Oduber y Esser a haci esey cu e empleadonan fantasma. PG a mustra cu Hues a bisa cu mal uzo di funcion ta ora cu Minister ta duna orden pa haci algo cu no ta bon.

   PG no ta comparti opinion di Hues pa a declara Oduber y Esser liber di mal uzo di funcion. Ta pesey a apela.

   Pasamento di tereno na amigonan: Den caso Malmok, ta sospecha Wever di a traha carta falso mientras cu Oduber a pasa tereno pa hendenan. PG a bisa cu Wever y Oduber ta wordo sospecha di a malversa Gobierno door di duna tereno na F. y e dama C.

   PG a mustra cu mientras DIP tabata atende cu peticion di terenonan di 2012, a pasa tereno na G. na 2016. Un aña despues 2017, e dama C. cu ta pareha di e amigo di Oduber, M., a manda peticion pa e mesun tereno cu G. a haya. A viola e mesun reglanan cu Oduber a introduci. E homber F. na 2014 a haci peticion y na 2019, F. ta haya tereno na Malmok. F. a bisa cu el a pidi M. pa pidi Oduber si por regla tereno p’e. Na Mei 2019 tanto F. y C. ta haya tereno, siendo cu ainda C. no a haya tereno reserva. F. ta haya reserva di tereno sin cu el a presenta financiamento. 10 luna despues cu el a haya tereno, el a presenta financiamento.

   A kita terenonan cu a pasa: PG a mustra cu ora Oduber a retira como minister, tanto e tereno di F. y C. a wordo kita na Maart 2023. PG a mustra Hof cu Hues a rechaza defensa di Oduber y Wever pa cu e asunto di pasamento di tereno na Malmok.

   Na opinion di PG, ta un hecho cu Oduber a viola su mesun maneho stipula pa dunamento di tereno y a facilita F. y C. tereno. Ta bisto cu esnan cu conoce e minister Oduber, ta haya trato preferencial. PG ta haya cu Wever tabata sa cu Oduber no tabata actuando manera e maneho cu a keda stipula. Oduber a bisa Wever pa pasa e terenonan na F. y C. kitando esun di G.

   PG a bisa cu a pesar cu defensa a bisa cu Wever a traha bou instruccion di Minister, Hues ta haya cu Wever ta culpabel. Hues a haya Wever culpabel di complice di malversacion. Oduber a percura pa su amigonan haya tereno preferencial y kita tereno di G. caminda Oduber a firma caba pa G. haya e tereno. PG ta considera cu tanto Oduber como Wever a abusa di nan funcion.

   Trahadornan fantasma: PG a bisa cu ta acusa Oduber di a malversa y haci mal uzo di funcion door di duna Phillips, Tiel y Geerman trabao. PG a bisa Hof cu e no ta di acuerdo cu Hues a declara Oduber liber di a wordo cumpra door di Phillips y Tiel. PG a mustra cu tanto Phillips y Tiel a haya un salario a base di loke Oduber a dicidi.

   Na opinion di PG, e forma di tuma hendenan den servicio sin cu tin control, ta un mal uzo di e systema di Gobierno. Entre 2018 y 2020, Phillips a gana masha hopi placa sin cu e tabata presenta na trabao. Phillips mes a bisa Landsrecherche cu e no mester traha y no mester duna cuenta. E tabata na Colombia pa un tempo. E hecho cu no tabatin descripcion di trabao, no tabatin control si Phillips tabata traha. PG a bisa cu Phillips tabata gana mucho mas placa cu realmente e mester haya.

   PG a mustra cu segun Phillips el a wordo tuma door di Oduber pasobra e tin boca grandi y e ta para tur politico. Corte a condena Phillips cu e mester paga bek e placanan cu el a haya. Phillips a apela e sentencia. Segun PG, tin un persona cu a bisa cu e sa mira Phillips na Pos Chiquito na oficina di City Inspector. PG ta kere cu ta Oduber a yama e persona pa declara asina cu Phillips tabata bay na e oficina. El a mustra cu Tiel tambe tabata haya hopi placa y no tabata traha. El a mustra cu Esser a manda mensahe pa Tiel pa e bisa cu e tabata inspecciona casnan bandona.

   PG a mustra cu Tiel tabata yuda e yiu di Oduber cu su negoshi, bendiendo bebida alcoholico. El a mustra cu Oduber y Tiel a wordo condena di malversa Gobierno y ta haya cu mester mantene esey. Tiel a wordo condena pa paga Gobierno bek. PG no ta di acuerdo cu Hues no ta haya cu Tiel a cumpra Oduber. El a mustra cu tin yamadanan entre Tiel y e yiu di Oduber y Tiel tabata traha pa yiu di Oduber. PG ta haya cu Tiel a cumpra Oduber caminda Oduber a tuma Tiel pa e traha pa e yiu di Oduber. Tambe PG ta haya cu Oduber a abusa di su funcion pa cu Tiel y Phillips. PG ta di acuerdo cu sentencia di Hues cu Oduber no a abusa di su funcion cu Geerman.

   E caso Esser, PG ta haya cu Esser a haya placa pa yuda hendenan cu a yuda den campaña. PG ta considera esaki di a cumpra den forma pasivo. E ta haya cu Esser a wordo cumpra door di Vito Croes pa yuda Vito Croes cu e situacion di tereno pa proyecto. Esser a yuda hende haya trabao den Gobierno. Varios di e hendenan a haya trabao na Serlimar y DOW. Tambe tin persona a haya trabao na DIP. PG ta considera esaki, mal uzo di funcion.

   Caso Flamingo ta corupcion: PG ta haya cu den caso Flamingo ta un organizacion criminal mescos cu casonan di droga. E Minister tabata paga hendenan cu a yuda den campaña y a percura pa nan haya trabao den Gobierno. PG ta haya cu Oduber y Esser a hunga papel importante den esaki. E ta haya cu aki por papia di un forma di corupcion.

   PG a exigi castigo: PG a bisa Hof cu e ta haya Wever culpabel y ta exigi pa Hof mantene e exigencia den Promer Instancia cu ta 240 ora di trabao of 120 dia sera. 6 luna di prizon condicional cu 3 aña di prueba.  

   PG ta considera Esser e persona di confianza di Otmar y a exigi 18 luna di prizon

   Pa Oduber, PG a exigi e mesun castigo cu den Promer Instancia esta 3 aña di prizon y cu pa 6 aña, Oduber no por tin ningun funcion den Gobierno.

   Diahuebs ta dia cu e abogadonan lo hiba nan defensa y diabierna ta dia cu lo tin reaccion di PG y abogadonan. Despues Hof lo fiha un fecha pa sentencia.

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