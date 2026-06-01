E di dos localidad di ‘Tienda Legal Laboral’ a habri awor tambe na MFA Paradera Parlamento nunca a aproba HOFA pero Gobierno a sigui cu proceso toch Premier Eman kier fortalece cooperacion cu Asociacion di Gemeente Hulandes Solamente profesionalnan autorisa, competente y registra na AruBIG por duna inyeccion Gobierno cu aviso oficial relaciona cu maneho di E-Steps, E-Bikes y E-Scooters Minister di Relacionnan Exterior Tom Berendsen ta comparti vision di Aruba pa posiciona su mes strategicamente den region
Local News

Simar ta pidi atencion pa bienestar di docentenan

01 June 2026
Support us
This content originally appeared on Diario Online.
Promote your business with NAN

Parlamentario Evelyn Wever-Croes

ORANJESTAD (AAN): Den un reunion di Comision Fiho di Enseñansa den Parlamento, Simar a trece padilanti su preocupacionnan pa cu bienestar di docentenan. Na un forma hopi profesional y preocupa, presidente di sindicato a elabora riba desaroyonan den enseñansa cu mester haya atencion urgente. Lamentablemente e minister di enseñansa no ta dunando atencion na sindicato pa por traha na bienestar di docentenan.

   Basa riba e informacion cu Parlamento a haya di Simar fraccion di MEP a entrega pregunta na minister di Enseñansa tocante e situacion preocupante rond di e negociacionnan pa fase 2 di restructuracion salarial di docentenan. Te awor a tuma luga solamente un reunion entre ministerio y sindicato Simar, mientras cu e otro reunionnan a wordo cancela. Simar mes a indica cu e contacto cu e minister actual ta minimo, y cu den pasado tabatin un contacto mas directo, rapido y efectivo cu e anterior minister di Enseñansa.

   Fraccion di MEP ta cuestiona e falta di continuidad den e dialogo, considerando cu e tema ta hopi importante pa bienestar y motivacion di nos personal docente. Den e carta Fraccion di MEP ta pidi claridad tocante motibonan pa cancelacion di reunionnan, estado actual di e negociacionnan, y con e minister ta pensa di reanuda y finalisa e proceso.

 

View the embedded image gallery online at:

https://diario.aw/categories/noticia/general/simar-ta-pidi-atencion-pa-bienestar-di-docentenan#sigProIdcabb805ec0
Support us

Related News

29 May 2026

Thom van Campen ta destaca importancia di mantene contacto regular y vision comparti pa fu...

20 May 2026

Campeonato di futbol Oro Damas a continua den su di dos siman

18 May 2026

Den su programa di concientizacion tin partner groups di diferente edad

19 May 2026

Un admirabel F&B Manager di RIU Palace Hotel Antillas a regresa Spaña