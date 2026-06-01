Simar ta pidi atencion pa bienestar di docentenan
Parlamentario Evelyn Wever-Croes
ORANJESTAD (AAN): Den un reunion di Comision Fiho di Enseñansa den Parlamento, Simar a trece padilanti su preocupacionnan pa cu bienestar di docentenan. Na un forma hopi profesional y preocupa, presidente di sindicato a elabora riba desaroyonan den enseñansa cu mester haya atencion urgente. Lamentablemente e minister di enseñansa no ta dunando atencion na sindicato pa por traha na bienestar di docentenan.
Basa riba e informacion cu Parlamento a haya di Simar fraccion di MEP a entrega pregunta na minister di Enseñansa tocante e situacion preocupante rond di e negociacionnan pa fase 2 di restructuracion salarial di docentenan. Te awor a tuma luga solamente un reunion entre ministerio y sindicato Simar, mientras cu e otro reunionnan a wordo cancela. Simar mes a indica cu e contacto cu e minister actual ta minimo, y cu den pasado tabatin un contacto mas directo, rapido y efectivo cu e anterior minister di Enseñansa.
Fraccion di MEP ta cuestiona e falta di continuidad den e dialogo, considerando cu e tema ta hopi importante pa bienestar y motivacion di nos personal docente. Den e carta Fraccion di MEP ta pidi claridad tocante motibonan pa cancelacion di reunionnan, estado actual di e negociacionnan, y con e minister ta pensa di reanuda y finalisa e proceso.
