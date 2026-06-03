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Parlamento di Aruba a habri nominacion pa ‘Premio Hala di Shoco 2026’

03 June 2026
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ORANJESTAD (AAN): Presidente di Parlamento di Aruba, Marlon Sneek, ta invita tur ciudadano di Aruba pa nomina hoben ehemplar y talentoso pa e Premio Hala di Shoco di Parlamento 2026.

   E Premio Hala di Shoco ta un reconocimento especial cu Parlamento di Aruba ta entrega na hoben cu, door di nan liderazgo, dedicacion y aportacion positivo, ta sirbi como ehempel inspirador pa otro hoben y pa comunidad.

   E Hala di Shoco ta simbolisa hubentud cu sabiduria, ambicion y liderazgo. Cu e premio aki, Parlamento di Aruba kier honra hoben cu a contribui significativamente na desaroyo di nos comunidad y nos pais.

Ciudadanonan por entrega nan nominacion door di bay na e website di www.parlamento.aw

   Por entrena nominacion entre 3 di juni 2026 te cu 3 di juli 2026. Parlamento ta haci un yamada especial na scolnan, organizacionnan no gubernamental y otro institucionnan cu ta traha cu hoben pa nomina hoben talentoso cu nan ta considera como bon ehempel pa otro.

   Pa cualifica pa e Premio Hala di Shoco, e nominado mester cumpli cu e siguiente criterianan: (*) E nominado mester tin nacionalidad Hulandes y/of a biba na Aruba pa un periodo continuo di minimo 10 aña y tabata registra na e registro civil durante e periodo aki. (*) E nominado mester tin entre 15 pa 24 aña.  (*) E nominado mester a aporta na desaroyo di comunidad y pais. (*) E nominado mester a demostra capacidad di liderazgo y habilidad pa motiva otro hende.

   (*) E aportacion y logronan mester a tuma luga den e ultimo cinco añanan.  (*) E contribucion mester a wordo haci den capacidad personal y no como funcionario di gobierno nombra of eligi.

   Proceso di seleccion: Un comision consistiendo di un Miembro di Parlamento di cada fraccion representa den Parlamento lo evalua tur nominacionnan y selecciona tres finalista.

   Durante e reunion di seleccion, tur Miembro di Parlamento lo scoge e ganador di e Premio Hala di Shoco di Parlamento basa riba e recomendacionnan di e comision.

Tradicionalmente, e premio ta wordo entrega durante e Apertura di Aña Parlamentario na e hoben ganador.

   Presidente Marlon Sneek a enfatisa cu Aruba tin hopi hoben cu talento, perseverancia y deseo sincero pa contribui positivamente na sociedad. “Cu e Premio Hala di Shoco nos kier pone den centro di atencion e hobennan cu ta haci diferencia y cu ta inspira otro pa sigui nan soño y traha pa un mihor Aruba,” asina Sneek a declara.

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