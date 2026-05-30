Un expresion incorecto di Secretario di Estado tocante Aruba su Status Aparte a motiva un protesta

Parlamentario Xiomara Maduro:

*Nos a entrega un carta pa sr. Van der Burg y ta pidi rectificacion y disculpa

ORANJESTAD (AAN)-- Parlamentario Xiomara Maduro, a splica e motibo di un protesta cu tabata tin diabierna atardi, den e parke dilanti Juliana School.

Maduro a bisa cu e intencion ta pa entrega un carta na representantenan di Hulanda (VNO) na Aruba, pa e por bay pa e Secretario di Estado Van der Burg.

“E motibo ta cu e Secretario di Estado, e siman aki, a duna un expresion cu eigenlijk, no ta cuadra, riba locual ta Status Aparte di Aruba.

E kiermen cu e status aparte cu nos tin no tin balor. Of cu aworaki nos a bira pais manera tur e otronan, siendo cu esey no ta berdad. Ora cu bo wak den contexto historico y constitucional, Status Aparte cu Aruba a haya no ta mesun Status Aparte cu e paisnan a yega bin despues. Dus, Curacao y Sin Maarten a haya nan di un verklaring, y Aruba a haya esaki despues di full un lucha, cu despues a culmina cu dia 1 di Januari 1986 e autonomia a drenta na vigor, pero ya caba 12 di Maart 1983 tabata den cual e decision, e tempo eynan, di e Mesa Rondo a bay di acuerdo pa Aruba haya su autonomia, p’e haya su Status Aparte.

Eigenlijk, un expresion asina biniendo for di un Secretario di Estado, cu ta encarga cu Relacion di Reino, mi ta bisa e ta un falta di respet pa Aruba, y p’esey nos a bin akinan entrega un carta pa mustra nos descontento cu e expresion eynan, pero tambe pa exigi pa Secretario di Estado van der Burg ofrece un disculpa, pa pueblo di Aruba”, Parlamentario Xiomara Maduro, a declara.