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Aruba lo ta anfitrion di DuCaPHEN 2026 pa fortalece colaboracion regional den Salud Publico

30 May 2026
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ORANJESTAD (AAN): Aruba ta orguyoso di ta e pais anfitrion di e reunion 2026 di Dutch Caribbean Public Health Expertise Network (DuCaPHEN),

cu lo reuni lidernan di salud publico, profesionalnan medico, partnernan regional y internacional for di Caribe Hulandes y Reino Hulandes.

   E evento di e aña aki ta wordo organiza pa Aruba den colaboracion cu RIVM di Hulanda, demostrando e compromiso comparti pa fortalece cooperacion, preparacion y resiliencia den salud publico den henter region.

   Durante e conferencia di prensa cu a tuma luga awe, Minister di Salubridad, Asunto Social, Cuido di Adulto Mayor y Maneho di Adiccion, Señora drs. Melvin Wyatt-Ras, a enfatisa e importancia di cooperacion regional y intercambio di conocemento pa enfrenta retonan comun den salud publico.

   E conferencia lo tuma lugar otro siman na Aruba, reuniendo experto y partnernan den salud publico for di henter Caribe Hulandes.

   DuCaPHEN a wordo estableci pa fortalece cooperacion den salud publico, vigilancia di enfermedad, preparacion pa pandemia, promocion di salud, y respuesta na emergencia entre Aruba y demas islanan cu ta forma parti di Reino Hulandes.

   E red regional aki ta sigui hunga un rol importante den intercambio di conocemento, coordinacion y desaroyo di sistemanan di salud publico mas conecta y resiliente.

   E conferencia di e aña aki na Aruba lo conta cu participacion di representantenan di diferente organizacionnan di salud, instancianan gubernamental, institucionnan academico y expertonan di salud publico, incluyendo RIVM y PAHO, kende lo participa den discusionnan y intercambio di conocemento riba prioridadnan importante di salud.

   Segun Señora Judelca Briceno, di maneho di Departamento di Salud Publico (DVG), den un mundo unda brote di enfermedad y otro menazanan pa salud publico por propaga rapidamente, colaboracion, preparacion y comunicacion regional ta mas importante cu nunca.

  Temanan lo inclui prevencion di enfermedadnan contagioso, preparacion pa emergencia, control di vector, epidemiologia y miho coordinacion entre nos islanan.

   Cu organizacion di DUCAPHEN 2026, Aruba ta reafirma su compromiso cu innovacion, progreso y colaboracion regional den salud publico y ta sigui fortalece e cooperacion entre nos islanan pa responde miho na retonan di salud cu nos region ta enfrenta awe y den futuro.

   Ta spera cu e conferencia lo promove cooperacion duradero, intercambio di experiencia, y aliansanan strategico cu lo contribui na comunidadnan mas saludabel y resiliente den henter Caribe Hulandes.

 

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