Setar y Telearuba a firma acuerdo pa patrocina Copa Mundial di FIFA
Telearuba ta transmiti e weganan oficialmente
ORANJESTAD (AAN)-- Diaranzon 27 di Mei den oranan di mainta, durante un conferencia di prensa na Setar NV, a anuncia patrocinio entre Setar NV y Telearuba, pa ta e sponsor principal di FIFA World Cup 2026, cual transmision, oficialmente, lo wordo carga pa Telearuba.
A hiba palabra Minister di Telecomunicacion señor Rene Herde, Minister di Deporte señora Gerlien Croes, Director di Telearuba, señor Giovanni Kock, y e Hefe di Mercadeo di Setar NV, Ronica Lopez.
Durante e conferencia di prensa aki, a wordo anuncia cu oficialmente, Telearuba lo transmiti e weganan pa e Copa Mundial di Futbol 2026.
Director di Setar a hiba palabra y na prome lugar a gradici presencia di tanto Minister di Telecomunicacion, Rene Herdé como di Minister di Deporte, Gerlien Croes.
Señor Giovanni Kock a expresa cu pa Setar y pa Telearuba esaki ta un momento asina importante, manera e firmamento di acuerdo si e sponsorship principal di “FIFA World Cup” 2026, pa Telearuba por carga esaki, manera semper el a bin ta haci.
“Un gradicimento, naturalmente, na e Team di Telearuba; un team profesional, cu a bin ta carga e Mundial pa hopi biaha, y esaki ta uno mas, pero no menos importante pasobra tin hopi factor cu pa prome biaha ta sosode den e mundial aki.
Entre otro, nos ta bay tin 104 partido na lugar di e 64 weganan tradicional. Nos ta bay ta na tres diferente pais: Mexico, Merca y Canada, cual tambe ta haci e diferencia di horario. Algun wega ta merdia, algun ta marduga 12’or di anochi, pues, motibo suficiente pa sintoniza Telearuba y wak pa bo sigui tur e weganan na Canal 23.
Mi ta felicita tambe nos hermana Isla Curacao, y menciona na mesun momento cu nos tin e wega amistoso dia 6 di Juni, entre Aruba cu Curacao, cu lo wordo hunga na Curacao, cu lo ta tambe disponible na Canal 23”, señor Giovanni Kock a relata.