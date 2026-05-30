Gobierno cu aviso oficial relaciona cu maneho di E-Steps, E-Bikes y E-Scooters

E ta publica awor den Landscourant

ORANJESTAD (AAN): Gobierno di Aruba ta tuma un paso importante pa fortalece cumplimento di ley, siguridad den trafico y proteccion di usuario y peaton mediante un advertencia general dirigi na empresanan, propietarionan y otro personanan cu ta ofrece steps electrico, bicicleta electrico y scooter electrico pa uzo riba espacionan publico sin e permiso obligatorio segun ley.

Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia, mr. drs. Arthur Dowers, a indica cu innovacion y mobilidad moderno tin nan luga den nos sociedad, pero semper denter di e cuadro legal cu ta aplica pa tur operado y usuario.

Cumplimento cu ley no ta un opcion sino un obligacion. Ora ta ofrece actividadnan comercial na publico pa uzo riba caminda publico, e actividadnan mester cumpli cu e rekisitonan cu ta stipula den ley pa proteha siguridad, orden publico y interes general di comunidad.

Gobierno ta constata cu na Aruba ta ofrece vehiculonan electrico manera step electrico, bicicleta electrico y scooter electrico pa huur na publico pa uzo riba camindanan publico sin cu tin e permiso obligatorio cu ley ta exigi pa e tipo di actividadnan comercial aki.

Minister Dowers ta considera cu stepnan electrico, bicicleta electrico y scooternan electrico ta cay bao e categoria di vehiculo di motor di huur (Landsverordening personenvervoer) ora cu nan: (*) Ta verhuur contra pago (actividad comercial); (*) Ta wordo ofreci sin manehador; (*) Ta uza esakinan riba of desde caminda publico; (*) Ta move parcialmente of completamente door di motor (mecanicamente); (*) No tin un caroceria cera.

Minister Dowers a enfatisa cu e asunto aki no ta solamente un cuestion di permiso, sino tambe di siguridad publico.

Un di e obhetivonan principal ta proteha usuario, peaton y otro usuario di caminda. Siguridad den trafico ta un responsabilidad comparti y mester ta acompaña pa cumplimento di e normanan cu ta regula uzo di vehiculonan riba caminda publico.

Gobierno ta reconoce cu diferente forma nobo di transporte y mobilidad ta sigui desaroya rapidamente. Precisamente pa e motibo ey, ta importante cu innovacion y actividad comercial desaroya den un forma ordena, responsable y conforme ley.

Den e contexto aki, autoridadnan competente ta ofrece un periodo di 14 dia calendario despues di publicacion oficial di e advertencia general pa personanan of empresanan involvi por tuma e medidanan necesario pa para e actividadnan cu no ta conforme ley of regularisa nan situacion segun e rekisitonan legal cu ta aplicabel.

Durante e periodo aki, autoridadnan competente ta sigui reforsa e control y coordinacion pa verifica cumplimento di e leynan vigente y pa informa involucradonan tocante nan responsabilidadnan legal.

Minister Dowers a enfatisa cu Aruba tin un sistema di permiso cu ta existi pa proteha interes publico y pa garantisa cu ta haci actividadnan comercial riba espacionan publico di forma sigur, ordena y responsabel.

Gobierno ta reafirma su compromiso pa mantene un balansa entre innovacion, desaroyo economico y cumplimento di ley. Na mes momento, autoridadnan competente lo sigui tuma accion den situacionnan unda cu por afecta siguridad publico, orden publico of cumplimento cu ley.

Gobierno ta haci un yamada na tur operador y personanan involvi pa coopera cu autoridadnan competente y tuma e medidanan necesario denter di e periodo indica. Cu colaboracion, responsabilidad y respet pa ley, Aruba por sigui fortalece su reputacion como un pais sigur, stabil y confiabel.

E aviso oficial a wordo publica den Landscourant.



