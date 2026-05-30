ATIA a anuncia su sosten pa e framework HOFA pa Aruba

Bisando cu e ta fortifica futuro financiero di e isla

ORANJESTAD (AAN): Diabierna merdia, Aruba Trade & Industry Association (ATIA), representando un amplio sector di e comunidad empresarial di Aruba, a emiti un boletin pa anuncia oficialmente nan sosten pa e implementacion di e framework HOFA (Houdbare Overheidsfinanciën Aruba).

ATIA ta considera HOFA como un paso importante pa asegura e stabilidad fiscal na largo plazo, mehora credibilidad financiero di Aruba, y crea un ambiente mas previsibel pa inversion empresarial y crecemento economico.

“Sector priva di Aruba ta depende di e stabilidad, transparencia y maneho financiero responsabel,” ATIA a declara. “E framework HOFA ta ofrece e basenan fiscal necesario pa proteha nos futuro economico y fortalece confianza entre inversionistanan, prestamistanan y partnernan internacional.”

ATIA a destaca varios motibonan pa su sosten, incluyendo e potencial pa baha costo di financiamiento door di acceso na financiamento Hulandes cu clasificacion AAA, mas predictibilidad den politica gubernamental, y un mihor competitividad na largo plazo pa economia di Aruba.

Sector priva ta e motor principal di economia di Aruba, empleando aproximadamente 50.000 persona den diferente industria cu ta contribui na prosperidad nacional. ATIA ta enfatisa cu finanzas publico sostenibel ta esencial pa proteha trabaonan, stimula inversion y asegura cu Aruba ta keda un destino atractivo pa turismo y comercio.

ATIA tambe a nota cu HOFA ta un framework temporal, diseña pa guia Aruba bek na finanzas publico sostenibel y restablece resiliencia fiscal na largo plazo. Door di establece normanan y expectativanan cla, HOFA ta ofrece e structura necesario pa Aruba recupera fortaleza financiero mientras cu e medidanan ta limita den tempo y enfoca riba recuperacion.

Mientras cu ATIA ta reconoce cu HOFA ta rekeri disciplina y reformanan structural, e asociacion a indica cu e beneficionan na largo plazo ta supera e desafionan na corto plazo.

“Un fundacion fiscal stabil no ta solamente un prioridad gubernamental, pero tambe e ta un prioridad nacional,” e asociacion a declara. “HOFA ta ofrece un framework cu ta sostene e tumamento di decisionnan responsabel y fortalece resiliencia di Aruba.”

ATIA a reafirma su compromiso pa sigui traha hunto cu gobierno, partnernan social y comunidad en general pa segura cu futuro economico di Aruba ta keda fuerte, competitivo y sostenibel.