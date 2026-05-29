Thom van Campen ta destaca importancia di mantene contacto regular y vision comparti pa futuro di Reino
Reino ta fortalece door di dialogo y encuentro entre Aruba y Hulanda
ORANJESTAD (AAN): Durante su bishita oficial na Den Haag, Prome Minister mr. Mike Eman a reuni cu presidente di Tweede Kamer der Staten-Generaal, Thom van Campen (VVD). Durante e encuentro, ambos lidernan a dialoga riba e relacionnan historico dentro di Reino Hulandes y e oportunidadnan pa sigui fortalece cooperacion den diferente area strategico.
Van Campen a expresa cu tabata “un placer y honor” pa ricibi e Prome Minister di Aruba den Tweede Kamer, reconociendo e agenda amplio y intenso cu e delegacion di Aruba tin durante nan estadia na Hulanda. Segun e voorzitter, e encuentro a enfoca no solamente riba e relacion historico entre Aruba y Hulanda, sino tambe riba e posibilidadnan pa futuro den area manera cultura, naturalesa y desaroyo economico.
Durante e bishita, Van Campen a enfatisa cu ta importante pa tur paisnan dentro di Reino continua fortalece e sentido di cooperacion y conexion mutuo. Segun Van Campen, Aruba y Hulanda ta comparti un futuro comun dentro di Reino y dialogo habri ta esencial pa mantene e relacionnan fuerte. E presidente di Tweede Kamer a expresa tambe aprecio p’e forma cu Prome Minister Mike Eman ta representa Aruba y Reino den Hulanda, incluyendo su presencia den diferente media Hulandes pa splica con e diferente paisnan dentro di Reino ta conecta entre nan y kico ta e vision comparti pa futuro.
Como gesto simbolico di aprecio y amistad, Prome Minister Mike Eman a entrega un regalo n’e presidente di Tweede Kamer e buki Volk van Veerkracht, un publicacion cu ta relata e historia, resiliencia y identidad di pueblo Arubano dentro di Reino Hulandes.
