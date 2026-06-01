Aruba ta un di e prome paisnan cu a implementa e ‘Early Warning System for All’ prome cu 2027

Segun señor Rino Hermans di CMO:

ORANJESTAD (AAN) – “Aruba lo bira un di e prome paisnan cu a cumpli completamente cu e iniciativa Early Warning System for All prome cu 2027”, asina Director di Crisis Management Office (CMO), señor Rino Hermans, a declara den un entrevista recien cu DIARIO.

Early Warning System for All 2027 ta un iniciativa global di Nacionnan Uni cu tin como meta pa garantisa cu tur persona na mundo haya advertencia na tempo tocante peligro natural, manera tormenta, inundacion, calor extremo y otro tipo di desaster natural.

Segun señor Hermans, un di e metanan principal di CMO ta sigui educa y conscientisa comunidad di Aruba tocante e sistema di advertencia tempran cu e isla ta dispone di dje. El a splica cu, pa mantene e sistema den estado optimo, e alarmanan ta wordo getest cada di tres diahuebs di luna di maart.

CMO, contrario na otro partinan di mundo, no ta train of test e alarma un biaha pa luna pa motibo cu cierto momento, hende lo custumbra cu e zonido y despues lo no tuma e alarma na serio den caso cu di berdad tin algo serio na caminda.

E sistema ta completamente ‘smart’. Tur mainta CMO ta ricibi un informe cu ta confirma cu tur sirena ta funciona corectamente. Pero el a enfatisa cu e siguiente biaha, cu no ta e di tres diahuebs di luna di maart, cu scucha e sirena, ta pasobra tin algo serio na caminda.

El a agrega cu, apesar cu Aruba no a desaroya un cultura di preparacion y siguridad na nivel personal, familiar y comunitario, e ta nota cu den e ultimo temponan tin mas conscientisacion y interes di parti di comunidad tocante siguridad y preparacion pa eventual emergencia.

Segun Hermans, desde cu e sistema di alarma a wordo implementa, varios pais a mustra interes den Aruba y a bishita e isla pa conoce e sistema di cerca pa asina implementa e sistema na nan propio pais. Sin embargo, el a reconoce cu localmente tambe a existi critica y cuestionamento di parti di algun ciudadano cu inicialmente no a compronde e importancia di un sistema di advertencia di e calibre aki. Por lo tanto, CMO lo sigui educa y conscientisa comunidad di esaki.

“Loke CMO a logra ta cumpli cu tur e rekisitonan estableci pa Nacionnan Uni den e programa Early Warning System for All pa 2027. Aruba lo bira un di e prome paisnan den mundo cu a alcansa e meta aki prome cu e fecha stipula pa Nacionnan Uni,” Hermans a enfatisa cu orguyo.