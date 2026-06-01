Aruba mester un segundo pilar economico banda di turismo
Diego de Cuba di Sindicato STA:
ORANJESTAD (AAN) Señor Diego de Cuba, Presidente di Sindicato STA, ta cuestiona te unda Aruba por sigui acapara e crecemento acelera di turismo cu tin actualmente. Den un entrevista recien cu DIARIO, el a expresa su preocupacion cu e enfoke riba cantidad di turista por eventualmente afecta e calidad di e experiencia cu Aruba ta conoce pa ofrece.
Segun De Cuba, Aruba no ta creciendo den tamaño, pero cada aña e isla ta ricibi mas di tres miyon turista via avion, sin conta e cantidad cu ta yega via crusero. E aumento continuo di bishitantenan ta pone presion riba infrastructura, medio ambiente y por afecta e capacidad di nos pueblo pa sigui brinda e servicio cordial y di hospitalidad cu a converti Aruba den un destino turistico reconoci mundialmente.
“Nos mester ta cauteloso pa no concentra demasiado riba e entrada economico cu turismo ta genera y lubida loke realmente ta distingui Aruba: nos amabilidad, hospitalidad y calidad di servicio,” De Cuba a indica.
E presidente di STA ta alerta pa e dependencia casi total cu Aruba tin riba turismo poniendo enfasis cu durante pandemia di Covid-19 Aruba a haya un sla duro economico ora e industria turistico practicamente a para di un dia pa otro.
“Covid tabata un wake-up call. El a demostra nos claramente cu Aruba ta vulnerabel ora nos depende casi exclusivamente di un solo sector economico. Si un crisis similar bolbe pasa den futuro, nos por enfrenta e mesun consecuencianan,” el a expresa.
Señor De Cuba a remarca cu Gobierno di Aruba mester busca y desaroya un segundo pilar economico cu por complementa turismo y brinda mas stabilidad a largo plazo. Segun e, e posibilidad pa almacenahe di petroleo mester wordo considera seriamente pa mantene e fundeshi economico mas solido. Aruba mester probecha e exito di turismo, pero na mes momento pensa strategicamente riba otro actividadnan economico cu por genera entrada, empleo y estabilidad pa futuro generacion.