MoU pa EU Preclearance ta un paso strategico pa futuro conexion entre Caribe y Europa

Parlamentario di AVP, Jennifer Arends-Reyes:





ORANJESTAD (AAN): Parlamentario Jennifer Arends-Reyes ta considera e reciente firma di e Memorandum of Understanding (MoU) entre Aruba Airport Authority, Gobierno di Aruba, Schiphol Group y KLM como un desaroyo strategico cu por contribui significativamente na futuro di conectividad, competitividad y posicion internacional di Aruba.

Segun Arends-Reyes, e acuerdo ta representa un paso importante den e direccion di un sistema di frontera mas moderno, eficiente y prepara pa e demanda di trafico aereo internacional den añanan benidero. Mas cu un simple acuerdo di cooperacion, e MoU ta habri porta pa Aruba explora posibilidadnan concreto pa fortalece su rol como punto di conexion entre Caribe y Europa.

“Aruba a demuestra durante añanan cu innovacion y vision por coloca nos pais den un posicion sobresaliente den region. E MoU aki ta mustra cu nos ta dispuesto pa sigui mira dilanti y explora oportunidadnan cu por beneficia tanto residente como bishitante,” Arends-Reyes a declara.

E parlamentario ta enfatisa cu Aruba ya a acumula experiencia valioso cu iniciativanan di facilitacion aeroportuario. Un ehempel importante ta e proyecto Happy Flow, cu a introduci uzo di tecnologia biometrico, incluyendo reconocemento facial, pa simplifica y agilisa e experiencia di biahero na aeropuerto.

Aunke Happy Flow a demostra cu tecnologia por mehora significativamente e proceso di embarke y control, e proyecto no a resulta den implementacion di un sistema completo di EU-Schengen preclearance. Segun Arends-Reyes, e experiencia aki a confirma cu innovacion tecnologico so no ta suficiente pa logra e meta ey.

“Pa yega na un sistema di preclearance europeo, ta necesario mas cu tecnologia. Mester tin acuerdo legal internacional, cooperacion estrecho entre autoridadnan di frontera, garantia di privacidad, inversion continuo, personal capacita y sostenibilidad operacional,” el a splica.

Precisamente pa e motibo ey, Arends-Reyes ta mira e MoU actual como un paso significativo. E acuerdo no ta implica cu un sistema di EU preclearance ta cla pa implementacion inmediato, pero si ta crea e marco necesario pa studia y evalua con Aruba por avansa den facilitacion digital di frontera y eventualmente yega na un modelo di preclearance pa vuelonan cu destino Europa.

Segun e lider di fraccion di AVP, e beneficio potencialnan di un sistema asina ta considerabel. Ademas di reduci tempo di espera y simplifica procedimentonan pa pasaheronan, e por fortalece atractivo di Aruba como destino turistico y como hub di conexion internacional.

Aruba ya conoce e bentahanan cu un sistema di preclearance por ofrece door di su experiencia positivo cu U.S. Preclearance. E modelo ey a contribui pa aumenta comodidad pa biaheronan y pa fortalece posicion competitivo di Aruba den mercado internacional. Un iniciativa similar enfoca riba Europa por crea beneficio comparabel y aumenta eficiencia den trafico aereo entre Aruba y continente Europeo.

Arends-Reyes a enfatisa cu mester maneha e proceso cu seriedad, transparencia y un vision strategico na largo plazo.

“Nos mester sigui traha hunto cu nos partnernan den Reino Hulandes y den Europa pa identifica e miho forma di haci Aruba mas accesibel, mas eficiente y mas competitivo. Si nos kier sigui distingui nos mes como un destino moderno y confiabel, inversion den tecnologia, siguridad, cooperacion internacional y servicio di calidad lo sigui ta indispensable,” el a expresa.

Finalmente, e parlamentario a señala cu e firma di e MoU ta manda un mensahe positivo tocante e ambicion di Aruba pa sigui progresa.

“E MoU pa EU preclearance no ta simplemente un documento administrativo. E ta un señal cla cu Aruba ta kere den innovacion, conectividad y progreso. E ta un oportunidad cu merece atencion y compromiso di tur sector relevante pa sigui construi e Aruba moderno cu nos pueblo ta merece,” Arends-Reyes a conclui.