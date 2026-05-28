Minister Gerlien Croes cu palabranan di hopi gradicimento pa Setar y Telearuba cu pueblo ta mira Copa Mundial

ORANJESTAD (AAN)-- Minister di Deporte, señora Gerlein Croes a hiba palabra, den conferencia di prensa relaciona cu e Copa Mundial di Futbol 2026,

y e firmamento di sponsorship FIFA World Cup, di cual SETAR ta e sponsor principal pa Telearuba, como e canal oficial pa haci e transmision pa Aruba.

“Desaroyo den deporte ta algo cu como gobierno y como pais, nos tin cu keda garantiza, pero esaki ta momentonan y eventonan cu ta keda sosode rond di mundo, cu no solamente ta momentonan di inspiracion tambe pa nos comunidad, pa nos hobennan, pa nos muchanan, y cu hopi bez nos ta bendiciona di tin e oportunidad di tin tur e medionan di comunicacion aki activo, pero nos no ta realiza enberdad, den ‘background’, cuanto tin cu sosode pa haci esaki posibel.

Haci negociacion cu organizacionnan internacional, cu FIFA, standardnan cu ta wordo rekeri tambe di parti di nos planta Nacional Telearuba, e parti organizativo pa tin un ekipo, cu por haci esaki posibel, cu por carga locual ta rekeri pa e transmisionnan necesario, pero mas cu tur cos na fabor di Aruba; nos gradicimento inmenso na SETAR y na Telearuba pa haci posibel cu den e proximo temporada, Aruba por biba y ta parti di locual ta e Copa Mundial 2026”, Minister Gerlien Croes a subraya.

E mandatario a señala cu sigur pa Gobierno, no solamente pa tin e disponibilidad aki pa ofrece esaki na comunidad ta importante, pero sigur pa e aspecto deportivo cu Aruba, nos muchanan, nos hobennan, nos deportistanan tambe, por wak y biba mes e momentonan aki, cu por ta un inspiracion pa nan tambe.

“Si nos hermana Isla Curacao por a logra yega te unda cu nan ta na e momentonan aki, nos tambe por como pais Aruba. Laga nos uni na e momentonan nos dilanti, cu ta momentonan hopi emocionante y mi ta kere, alavez, momentonan bunita cu ta uni un pueblo. Esaki ta locual cu deporte ta haci unda cu nos ta, sea localmente of sea den actividadnan internacional, pueblo ta uni pa wak deporte. Esaki ta e parti mas bunita, mi ta kere, na final di dia ta locual cu nos por experiencia como comunidad”, e dignatario a relata.

El a gradici y destaca Telearuba tur su colaboracion y a desea comunidad di Aruba un temporada hopi ameno y pa goza di tur e weganan.