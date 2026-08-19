René van der Plank
Cu hopi tristeza,
pero tambe cu un gratitud profundo pa tur loke e a nifica pa nos,
nos ta anuncia fayecimento di nos querido, esposo, tata, ruman, omo, suegro & swa:
René van der Plank
*Corsow,15 oktober, 1957
†Aruba,14 augustus, 2026
Esposa:
Jenny van der Plank-Thielman
Yiu:
Lyanne van der Plank & Edann Dabian
Mayornan:
†Anthonie van der Plank & †Clara van der Plank- van Haaren
Ruman:
Marcel van der Plank & Anna Clara van der Plank-Boom
Subrinonan:
Rutmar van der Plank & Marloes van der Plank-Stoker
Josephine, Olivia & Quinten
Clark van der Plank
Eric van der Plank & Pauline van der Plank-van Gelder
Isaac & Eveline
Suegra:
Mathilda Thielman-Tromp & †Feliciano Thielman
Swa:
Canisio van der Biezen & Lyssette van der Biezen-Quintero Compean y famia.
Primo y primanan, colega's, amigonan y bisinjanan.
Despedida lo tuma lugar na Royal Funeral Home
Diahuebs 20 di augustus 2026, di 2 or pa 4 or di atardi.
Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.
Na lugar di krans, lo tin un buzon disponibel pa donacion pa Nine Lives Aruba Foundation.
Nos ta lamenta cu despues di cremacion nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.
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