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Local News

René van der Plank

19 August 2026
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Cu hopi tristeza,

pero tambe cu un gratitud profundo pa tur loke e a nifica pa nos,
nos ta anuncia fayecimento di nos querido, esposo, tata,  ruman, omo, suegro & swa:

René van der Plank

*Corsow,15 oktober, 1957

†Aruba,14 augustus, 2026 

Esposa:
Jenny van der Plank-Thielman

Yiu:
Lyanne van der Plank & Edann Dabian

Mayornan:
†Anthonie van der Plank & †Clara van der Plank- van Haaren

Ruman:
Marcel van der Plank & Anna Clara van der Plank-Boom

Subrinonan:

Rutmar van der Plank & Marloes van der Plank-Stoker

Josephine, Olivia & Quinten

Clark van der Plank

Eric van der Plank & Pauline van der Plank-van Gelder

Isaac & Eveline 

Suegra:
 Mathilda Thielman-Tromp & Feliciano Thielman

Swa:
 Canisio van der Biezen & Lyssette van der Biezen-Quintero Compean y famia.

Primo y primanan, colega's, amigonan y bisinjanan.

Despedida lo tuma lugar na Royal Funeral Home

Diahuebs 20 di augustus 2026, di 2 or pa 4 or di atardi.

Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.

Na lugar di krans, lo tin un buzon disponibel pa donacion pa Nine Lives Aruba Foundation.

Nos ta lamenta cu despues di cremacion nos no por ricibi bishita di condolencia na cas. 

Correspondencia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

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