Voz di pueblo a haya oido den e cambionan di maneho di erfpacht Na Aruba tin entre 15 y 16 gang cu ta causa criminalidad y tiramento Honor na Sigmund Jandroep pa su 35 aña trahando pa Gobierno Kiwanis Club Aruba cu huespednan special na nan reunion general Muchanan di camp di Coolkids a bay yuda baña cachonan na Aruba Animal Shelter Comunidad a colecta mas cu 211 ton di sushi durante Dia Nacional pa Cuida Aruba
Local News

Colegio EPI ta splica ta via cua entrada studiantenan mester yega

18 August 2026
Support us
This content originally appeared on Diario Online.
Promote your business with NAN

ORANJESTAD (AAN): Diaranson awor ta bay ta ultimo dia di vakantie, y esey nifica cu Diahuebs 20 di Augustus 2026 ta e prome dia di scol pa e aña escolar 2026-2027.

   Pa tal motibo, directiva di Colegio EPI a manda mensahe, unda nan ta indica cu tur studiante di prome aña (“1ste Leerjaars) di EPI, mester tey na scol pa 7:45 am.

   Nan mester ta presente na e siguiente entradanan di e campus di Colegio EPI.

   (*) Studiantenan di Colegio EPI Unit Economie, mester acudi na ‘Gate 02’.

   (*) Studiantenan di Colegio EPI Unit Salubridad & Servicio, mester acudi na ‘Gate 02’.

   (*) Studiantenan di Colegio EPI Unit Ciencia y Tecnologia (C&T), mester acudi na ‘Gate 10’.

   (*) Studiantenan di Colegio EPI Unit Hospitalidad y Turismo (H&T), mester acudi na ‘Edificio di H&T’.

   Gate 02 ta situa na Venusstraat, Gate 10 ta situa cerca di McDonald’s Sero Blanco, y edificio di H&T ta situa net na Jupiterstraat cu e T-weg pa bay Prinses Amalia Basisschool.

  Di awo caba, Colegio EPI ta desea tur studiante un exitoso aña escolar nobo.

Support us

Related News

13 July 2026

“Ta tempo pa transforma SERLIMAR den motor di reciclahe y economia circular”

16 July 2026

AZV hunto cu Fundacion ABO tin programa desde 2025 pa detecta cancer di tripa

01 July 2026

“Mi famia tambe kier derecho humano y husticia sano pa nos sernan keri”

27 June 2026

Inflacion na Aruba a subi cu 1.0% den luna di Mei