Colegio EPI ta splica ta via cua entrada studiantenan mester yega
ORANJESTAD (AAN): Diaranson awor ta bay ta ultimo dia di vakantie, y esey nifica cu Diahuebs 20 di Augustus 2026 ta e prome dia di scol pa e aña escolar 2026-2027.
Pa tal motibo, directiva di Colegio EPI a manda mensahe, unda nan ta indica cu tur studiante di prome aña (“1ste Leerjaars) di EPI, mester tey na scol pa 7:45 am.
Nan mester ta presente na e siguiente entradanan di e campus di Colegio EPI.
(*) Studiantenan di Colegio EPI Unit Economie, mester acudi na ‘Gate 02’.
(*) Studiantenan di Colegio EPI Unit Salubridad & Servicio, mester acudi na ‘Gate 02’.
(*) Studiantenan di Colegio EPI Unit Ciencia y Tecnologia (C&T), mester acudi na ‘Gate 10’.
(*) Studiantenan di Colegio EPI Unit Hospitalidad y Turismo (H&T), mester acudi na ‘Edificio di H&T’.
Gate 02 ta situa na Venusstraat, Gate 10 ta situa cerca di McDonald’s Sero Blanco, y edificio di H&T ta situa net na Jupiterstraat cu e T-weg pa bay Prinses Amalia Basisschool.
Di awo caba, Colegio EPI ta desea tur studiante un exitoso aña escolar nobo.