Colegio EPI ta splica ta via cua entrada studiantenan mester yega Contraloria General ‘a alerta Parlamento’ riba e ley di fondo di Inversion Cuerpo Policial a sigui cu exito e workshop ‘Obeya’ Cuida Naturalesa ta cuida nos Bon Comun Aruba Bank ta sostene esfuersonan di ayudo pa Venezuela Delfin cu tabata den ‘shelter area’ na mei ultimo a fayece di un fayo di  curason
Local News

Transparencia no ta un fabor, e ta un obligacion

19 August 2026
Support us
This content originally appeared on Diario Online.
Promote your business with NAN

Parlamentario Xiomara Maduro:

ORANJESTAD (AAN): Ora un propuesta di Rijkswet ta toca autonomia, gobernacion y e futuro financiero di Aruba, e minimo cu pueblo por spera ta transparencia, specialmente ora e propuesta aki ta enfrenta tanto resistencia den sociedad.

Sinembargo, nos ta mira Secretario di Estado Eric van der Burg expresa cu e Rijkswet HOFA lo wordo cambia, pero na mes momento e no kier revela cual ta e cambionan. E insistencia pa trata e ley aki den un forma acelera, sin duna claridad, ta manda un señal hopi preocupante.

Un resistencia masivo den comunidad

E falta di claridad aki ta bini dilanti den un momento crucial, caminda e rechaso contra e Rijkswet HOFA ta bisto:

  • Mas cu 10.000 ciudadano a presenta nan obhecion.
  • Tin opinionnan di experto cu ta cuestiona e base constitucional di e propuesta.
  • Mayoria di e sindicatonan a expresa nan oposicion.
  • Bosnan den e propio coalicion di Gobierno a manifesta preocupacion.

A pesar di tur esakinan, pueblo ainda no sa cua cambionan a wordo haci ni si e preocupacionnan realmente a wordo tuma na serio.

Mas cu un asunto financiero

Loke ta mas preocupante ta cu Gobierno di AVP-FUTURO ta sigui papia casi exclusivamente di e supuesto beneficio financiero di refinancia debe, pero HOFA no ta solamente un asunto financiero. E ta un asunto constitucional cu ta defini con autonomia di Aruba lo wordo ehecuta den futuro.

Transparencia ta un obligacion

Un gobierno cu ta kere den transparencia lo a publica e cambionan, lo splica pakico nan a wordo haci y lo crea espacio pa un debate serio prome cu Parlamento tuma un decision. Loke nos ta mira awo ta precisamente e contrario: ta pidi pa actua lihe, pero sin duna claridad. Esaki no ta contribui na confiansa, no ta fortalece nos democracia, y sigur no ta e respet cu Parlamento y pueblo di Aruba merece den un dossier cu implicacionnan asina profundo.

Pueblo di Aruba tin derecho di sa exactamente kico ta wordo cambia, pakico e ta wordo cambia y si e cambionan ta responde na e obhecionnan cu miles di ciudadano, experto y organisacionnan a presenta.

Transparencia no ta un fabor cu gobierno di AVP-FUTURO of Secretario di Estado Van der Burg y BZK na Hulanda ta haci. Transparencia ta un obligacion. Y precisamente ora un propuesta ta asina cuestiona, e obligacion ey ta bira ainda mas grandi.

Support us

Related News

11 August 2026

Fundacion Lanta Papiamento a tene un celebracion unico titula “ Papiamento den Hofi”

30 July 2026

Gobierno ta sigui fortalece proteccion di consumidor cu e cuminsamento di ‘handhaving’...

18 July 2026

DIMAS ta corda tur persona cu tin permiso pa controla documentonan prome cu biaha

23 July 2026

Ligia Maria Perregil-de Oliveira