Transparencia no ta un fabor, e ta un obligacion
Parlamentario Xiomara Maduro:
ORANJESTAD (AAN): Ora un propuesta di Rijkswet ta toca autonomia, gobernacion y e futuro financiero di Aruba, e minimo cu pueblo por spera ta transparencia, specialmente ora e propuesta aki ta enfrenta tanto resistencia den sociedad.
Sinembargo, nos ta mira Secretario di Estado Eric van der Burg expresa cu e Rijkswet HOFA lo wordo cambia, pero na mes momento e no kier revela cual ta e cambionan. E insistencia pa trata e ley aki den un forma acelera, sin duna claridad, ta manda un señal hopi preocupante.
Un resistencia masivo den comunidad
E falta di claridad aki ta bini dilanti den un momento crucial, caminda e rechaso contra e Rijkswet HOFA ta bisto:
- Mas cu 10.000 ciudadano a presenta nan obhecion.
- Tin opinionnan di experto cu ta cuestiona e base constitucional di e propuesta.
- Mayoria di e sindicatonan a expresa nan oposicion.
- Bosnan den e propio coalicion di Gobierno a manifesta preocupacion.
A pesar di tur esakinan, pueblo ainda no sa cua cambionan a wordo haci ni si e preocupacionnan realmente a wordo tuma na serio.
Mas cu un asunto financiero
Loke ta mas preocupante ta cu Gobierno di AVP-FUTURO ta sigui papia casi exclusivamente di e supuesto beneficio financiero di refinancia debe, pero HOFA no ta solamente un asunto financiero. E ta un asunto constitucional cu ta defini con autonomia di Aruba lo wordo ehecuta den futuro.
Transparencia ta un obligacion
Un gobierno cu ta kere den transparencia lo a publica e cambionan, lo splica pakico nan a wordo haci y lo crea espacio pa un debate serio prome cu Parlamento tuma un decision. Loke nos ta mira awo ta precisamente e contrario: ta pidi pa actua lihe, pero sin duna claridad. Esaki no ta contribui na confiansa, no ta fortalece nos democracia, y sigur no ta e respet cu Parlamento y pueblo di Aruba merece den un dossier cu implicacionnan asina profundo.
Pueblo di Aruba tin derecho di sa exactamente kico ta wordo cambia, pakico e ta wordo cambia y si e cambionan ta responde na e obhecionnan cu miles di ciudadano, experto y organisacionnan a presenta.
Transparencia no ta un fabor cu gobierno di AVP-FUTURO of Secretario di Estado Van der Burg y BZK na Hulanda ta haci. Transparencia ta un obligacion. Y precisamente ora un propuesta ta asina cuestiona, e obligacion ey ta bira ainda mas grandi.