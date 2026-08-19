Premier Eman apreciando progreso di restauracion di Kapel di Bethania
ORANJESTAD (AAN): Prome Minister Mike Eman a bishita Kapel di Bethania na Noord, hunto cu pastoor in spe Steve Geerman,
Director interino di Monumenten Bureau Aruba Raul Gei y Secretario General di Ministerio Asunto General Robert Candelaria pa aprecia di cerca e progreso di e trabaonan di restauracion cu ta tumando luga bou di encargo di Monumentenbureau. Gobierno di Aruba a pone e fondonan necesario disponibel pa por realisa e restauracion. Durante e bishita, Prome Minister Eman a expresa su satisfaccion cu e calidad y progreso di e trabaonan cu ta den nan etapa culminante, cual el a califica como "sumamente impresionante".
E restauracion ta naci for di e deseo di preserva Kapel di Bethania y duna e monumento un funcion special, no solamente pa comunidad di Noord, sino tambe pa Aruba henter. Prome Minister Eman a reconoce e esfuerso di Fundacion Bethania, pastoor in spe Steve Geerman y famianan y personanan di Noord cu conoce e historia di e kapel y cu a lucha pa evita cu e monumento sigui bay atras.
E proceso pa restaura e kapel a cuminsa durante e gobierno anterior y Gobierno actual a duna continuidad na e proyecto. Segun Prome Minister Eman, esaki ta un ehempel importante di continuidad cu ta produci resultado concreto. “No solamente e kapel, e parti di infrastructura y structura, pero hopi bunita tambe tur e stulnan special, antigo, historico y monumental a wordo restaura", Prome Minister Eman a indica. El a destaca cu diferente aspectonan importante pa e experiencia religioso den Kapel di Bethania tambe ta wordo conserva y restaura.
Prome Minister Eman a gradici Monumentenbureau pa e maneho di e proyecto, como tambe e compania di construccion cu ta ehecuta e trabaonan. Un reconocimento special a bay pa pastoor in spe Steve Geerman, kende segun Prome Minister a hunga un papel di pionero y a carga e proyecto cu hopi pasion y un vision cla pa futuro di e lugar.
Gobierno di Aruba ta actualmente den proceso pa finalisa un beheersovereenkomst, pa pasa e maneho oficial di Kapel di Bethania na Fundacion Bethania.
Prome Minister Eman a expresa satisfaccion cu e fundacion tin un vision pa e futuro di e edificio, tanto pa conserva su balor historico como pa mantene e kapel como un luga di inspiracion, reflexion, contemplacion y oracion.
"Bo por sinti, ora bo ta aki aden, e inspiracion di reflexion, di contempla y di pensa. Oracion ta algo cu bo por sinti den e kapel", Prome Minister Mike Eman a expresa.
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