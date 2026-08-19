Huez a duna castigo combina pa un muher cu a bati su yiu di 13 aña cu waya di coriente

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta Hues di Corte den Promer Instancia a tuma basta rato pa tratamento di e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra un muher, kende a bati su yiu di 13 aña cu un extension cord (waya di coriente).

Fiscal a expresa cu danki na e welo cu a pone un fin na esaki sino ainda e muher di inicial G. lo ta maltratando su yiunan. Ni Fiscal ni Hues a kere G. cu el a actua asina den defensa contra su yiu cu a dal’e.

Hues a confirma gran parti di e exigencia di Fiscal cu ta encera trabao pa comunidad y castigo condicional.

Bati yiu cu extension cord: E acusacion cu Fiscal a presente contra e muher G. ta cu riba 3 Maart 2021, el a maltrata su yiu homber B. (13) cu un extension cord. E mucha tabatin marcanan di maltrato na su man como pianan.

Huez a mustra cu ta e welo, esta tata di e muher G., a bay haci denuncia pasobra e ta haya cu ta di mas. Hues a bisa cu tin potret di e marcanan di maltrato na man y pianan. E ta haya e potretnan ta mustra cu ta maltrato serio.

Den sala di Corte tabata presente G. y su pareha dama. Tambe tabata presenta e yiu homber, kende a keda sinta pafor di sali di Corte te momento cu Hues a yam’e pa scucha su declaracion den Corte.

Hues a bisa cu segun investigacion di Polis, e mucha B. a bisa cu su mama y pareha di su mama, un dama, a dal’e.

E welo a reclama G. pakico a dal e mucha asina. E yiu muher a reclama cu semper e welo ta defende e mucha. E welo a contesta cu semper e ta papia cu e muchanan pa respeta.

E pareha dama di G. a declara na Polis cu el a haya permiso di G. pa dal B. E abuelo a bisa Polis cu no ta promer biaha. El a bisa cu e yiu mayor J. a bay Voogdijraad pa haci denuncia di maltrato cu waya contra su mama. E ta haya cu awor ta basta y pesey a haci denuncia contra su yiu muher G.

a bisa cu despues cu el a worde busca for di scol su mama G. a bis’e cu mester haci trabao pafor. El a bisa su mama cu e no por pasobra e tin cu studia pa proefwerk. E mama a rabia dal’e cu palo di basora. E mama a sigui grita y e pareha di e mama a drenta dal’e na su boca. E ora ey B. a cuminsa yora.

E mama no a gusta pa B. yora y a bis’e pa stop. E mama a coy un extension cord y dal B. cun’e na pia. Segun B. el a blokea e mama pero na dado momento, accidental su man a kita bril for cara di su mama.

E mama a grita e pareha cu B. a dal’e. E pareha a drenta bati B. cu e waya. B. a dicidi cu e ta bay for di cas. E mama a bis’e pa bay pero sin bicicleta. Na caminda e abuelo a pasa den auto y puntra B. kico a pasa.

E welo a saca potret y a bay Polis haci denuncia. B. no tabata kier esey pero e abuelo a dicidi. B. na Polis a conta con su mama ta bati nan y a bisa cu su mama ta un bon persona pero e no por mas cu e maltrato. Ta asina cu mientras cu Hues tabata lesa e declaracionnan, por mira cu G. ta yora.

Mama kiermen cu el a defende su mes: Hues a bisa cu el a lesa declaracion di G. haci na Polis. El a puntra G. kico a pasa.

E muher G. a bisa cu el a puntra B. si por yuda cu un pallet pafor pasobra nan ta mudando. B. a bisa cu e no por pasobra e tin lesnan pa siña y el a cana bay den su camber.

Segun e muher G., su yiu B. a bis’e mal palabra y G. a bis’e pa no papia asina. B. a altera y dal’e un want’e na cara y e bril di G. a cay. Segun e muher G., B. a push’e y el a cay riba vloer y B. dal’e skop. E momento G. a pasa man pa un extension cord di television y zwaai riba B. El a grita su pareha pa bin yud’e.

Segun G. el a bisa B. cu e no por bay cu bicicleta y B. a cana bay. E momento ey G. a yama su mama bis’e kico a pasa cu B. Segun e pareha, el a kita B. di dal su mama pero no a dal B. cu waya.

E muher G. a bisa Hues cu e sa cu el a haci un fout di dal su yiu pero a haci esey pa defende su mes.

Hues a dicidi di scucha B. kende a bisa cu e kier papia e berdad. B. a conta kico a sosode. El a desmenti cu el a pusha su mama y lag’e cay y skop’e. El a bisa cu awor tur cos ta bayendo bon.

Loke Fiscal a bisa: Fiscal a bisa Hues cu e ta haya legalmente proba cu G. a maltrata su yiu B. cu un extension cord. Fiscal a bisa cu e mucha B. a bisa cu G. a maltrat’e. Fiscal a bisa Hues cu lo bay reevalua si lo cuminsa un caso contra e dama cu tambe a maltrata B.

Tin potretnan cu ta mustra cu enberdad B. a worde maltrata cu un extension cord.

No kere mama: Na opinion di Fiscal, e tata di G. a bisa cu ta diferente biaha e muchanan ta worde maltrata y cu un di e muchanan a haci denuncia. El a bisa cu e no ta kere cu G. lo mester a defende su mes contra B. manera G. ta bisa.

E ta haya cu G. como mayor mester sa con pa anda cu su yiu y si no sa mester busca ayudo. E mucha B. a purba defende su mes despues cu su mama a dal’e y despues e pareha di e mama tambe a dal’e.

No ta acepta mama bati yiu: Fiscal ta haya violencia no ta resolve nada. E ta spera cu esaki nunca mas lo pasa. Pa cu e castigo el a tene cuenta cu ta promer biaha cu G. ta a cay den man di husticia pa un asunto asina.

Tambe tene cuenta cu tur cos ta bayendo bon. Fiscal a exigi trabao pa comunidad di 120 ora y si no cumpli 60 dia sera. Ademas 60 dia di prison condicional cu 2 aña di prueba.

Defensa di Abogado: Abogado mr. Dijkhoff a bisa Hues cu cu riba e dia ey tabatin un pleito. Door di mudanza tabatin stress. Tur dos ta acepta cu tabatin pleito y tabatin agresion. Ta declaracion di e mama contra e yiu. E mama a acepta di a maltrata su yiu. E mama ta arepenti di cu e situacion a bay asina y e yiu ta acepta di a haci expresionnan cu no tabata na su lugar.

Awor e situacion ta bon na cas. E abogado ta haya cu no a keda proba cu e mama G. a maltrata B. pasobra ta un declaracion contra e otro. Haya e exigencia di Fiscal hopi severo. El a remarca cu si G. mester bay haci asina hopi ora di trabao, e no tin suficiente tempo pa dedica na su yiunan.

Fiscal a reacciona cu danki na e welo cu e caso aki ta den Corte. Sino ainda maltratonan lo ta tumando lugar. E welo a dicidi cu ta basta. No tin ningun indicacion cu B. a maltrata su mama. No tin ningun marca. No ta acceptable cu e mama ta maltrata su yiu di e forma aki.

Sentencia di biaha: Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya legalmente proba cu G. a dal B. varios biaha cu e extension cord na su curpa. Ta rechaza loke G. a bisa cu a actua pa defende su mes. No tin ningun marca di maltrato na G. Pa cu e castigo, Hues a tene cuenta cu ta promer biaha cu G. ta cay den man di husticia.

Na opinion di Hues, ta un hecho cu un mama mester sa con pa anda cu muchanan cu ta halza voz. Violencia no ta e solucion. Hues a tene cuenta tambe cu e situacion normalisa. Hues no ta haya e castigo exigi pa Fiscal hopi severo.

El a confirma exigencia di Fiscal pa loke ta e 120 ora di trabao pa comunidad y a reduce e parti di castigo condicional di 60 pa 30 dia di prison cu 2 aña di prueba. Hues ta haya cu e parti condicional ta necesario pa evita cu den futuro esaki no pasa mas

.