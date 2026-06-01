Prensa y ministernan a haya un bista di proyecto gateway 2030
*Solamente contratistanan local ta trahando den Fase 1A
ORANJESTAD(AAN): Diabierna algun mandatario, invitadonan special y prensa a haya un bista di e ultimo desaroyonan riba e proyecto Gateway 2030, despues di wordo invita pa Triple-A.
Minister di Turismo Dangui Oduber y minister di Labor Glenbert Croes tabata presenta y Oduber a duna prensa un update riba e proyecto.
E mandatario a splica cu minister Croes tabata tey tambe relaciona cu e proyecto Aruba Kier Traha, cu el a anuncia algun tempo pasa.
“Nos dos aki na e ‘site’ di construccion a haya un presentacion hopi amplio y detaya riba kico ta tur e trabaonan cu ta wordo haci na e momentonan aki, kico ta e planificacion pa e siguiente temponan nos dilanti y tambe ki tempo e proyecto aki ta wordo entrega”.
Manera ta conoci, prome cu e pandemia nos a anuncia caba e proyecto di Gateway 2030 y inicialmente e tabata un proyecto di un inversion pa un solo proyecto grandi di 350 miyon dollar, segun Oduber.
El a splica cu debi na e pandemia a tuma lugar cambionan grandi pa loke tabata e intencion inicialmente.
E mandatario a bisa tambe cu banda di esaki Triple-A tabata tin su retonan financiero tambe y mester a ahusta e proyecto y Gobierno hunto cu Triple-A a dicidi pa ehecuta e proyecto den diferente fase, esta Fase 1A, 1B, 2 y 3.
“Aworaki nos ta bezig cu Fase 1A cu ta un inversion di 140 miyon dollar y importante pa bisa den esaki ta cu e fase aki ta wordo haci solamente pa contratistanan local”.
Den e prome proyecto prome cu e pandemia e intencion tabata pa un contratista di afo bay ehecuta esaki, pero ora cu nos a realiza cu despues di e pandemia nos ta bay haci e proyecto den fase, nos a dicidi y opta pa haci uso di companianan locual, mirando e necesidad pa crea cuponan di trabao pa nos localnan.
Nos a scoge pa traha cu 5 contratista local y asina e proyecto ta crea algun cien cupo di trabao directo y indirecto, segun e mandatario.
El a splica cu e proyecto aki ta hopi importante pa nos turismo, mirando cu por nota cu ya caba nos ta limita na capacidad na nos aeropuerto pa loke ta e cantidad di bishitante cu nos ta ricibi, specialmente den fin di siman.
Pesey segun Oduber, ta importante pa por amplia aeropuerto y renoba esaki.
“E parti di Fase 1 A ta consisti di amplia e ‘Departure Hall’ caminda cu normalmente e Mericanonan ta check in”.
E ta bay bira casi dos biaha mas grandi, unda cu nos ta inverti casi 150 miyon florin den un ‘bagage handling system’ nobo, cu ta bira esun di mas moderno pa loke ta Latino America y Caribe.
Ningun pais den e region aki ta bay tin un sistema di maneha maleta manera cu ta bay tin na nos aeropuerto, segun Oduber.
El a splica cu e sistema aki ta bay reduci e tempo cu hende mester warda pa nan equipage ora cu nan yega Aruba.
Actualmente 1000 maleta ta wordo procesa den 1 ora y cu e sistema nobo esaki lo bira 2000 pa ora.
https://diario.aw/categories/noticia/general/prensa-y-ministernan-a-haya-un-bista-di-proyecto-gateway-2030#sigProIdefb752f792