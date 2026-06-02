Autoridad a intercepta Dropping di Droga na costa zuidoost di Aruba
Total a detene 7 persona
- Tanto Diabierna y Diasabra a haya droga
ORANJESTAD (AAN): Cuerpo Policial como tambe Wardacosta di Caribe Hulandes a wanta un poco na duna informacion, debi na situacion cu keto bay tabata ‘hot’ y cu tabatin chens cu mas hende por keda deteni den un caso di ‘dropping di droga’ na costa zuidoost di e isla.
Pero Dialuna finalmente Cuerpo Policial di Aruba a duna detaye oficial di loke a bin ta pasando desde Diabierna siman pasa caba.
E resultado final ta cu Departamento di Crimen Organiza a detene total di 7 persona, y a confisca bultonan di droga.
Esaki a cuminza Diabierna 29 mei 2026 den oranan di atardi, ora cu Departamento di Crimen Organisa (UGC) a dal baho mundo duro un bez mas. Na altura di Rodgers Beach na San Nicolas a haci detencion y a confisca hopi bulto di droga.
Na prome instante a detene total di 6 persona, di cual 5 ta hende homber naci na Aruba y 1 hende muher naci na Colombia.
Sigur un accion bon coordina pa personal di UGC cu despues di un investigacion relampago a dal baho mundo un golpi hopi duro.
A confisca basta bultonan di droga tambe a confisca un Auto y dos Waverunner.
E motibo pakico no a divulga esaki mesora, ta cu e investigacion no a para keto y a sigui. Den oranan di anochi a haci dos entrada hudicial simultaneamente. Uno na un cas na Seroe Colorado y e otro na un cas na Appelsinastraat na Tarabana. Na e cas na Appelsinastraat a detene un homber pero pa posesion y bendemento di droga.
Diasabra mainta a sigui cu e investigacion na costa y a bin topa cu mas bulto di droga. Den e accion aki, Wardacosta di Caribe Hulandes a yuda riba lama como tambe na tera.
Segun vocero di Polis, e investigacion ta den pleno desaroyo y no ta descarta cu lo tin mas detencion.
Cuerpo Policial Aruba ta haci un suplica na esun cu sa algo of a wak algo pa yama e Tipline di Polis cu ta 111-41. Bo ta keda anonimo.