Autoridad a intercepta Dropping di Droga na costa zuidoost di Aruba

02 June 2026
Total a detene 7 persona


  • Tanto Diabierna y Diasabra a haya droga 

ORANJESTAD (AAN): Cuerpo Policial como tambe Wardacosta di Caribe Hulandes a wanta un poco na duna informacion, debi na situacion cu keto bay tabata ‘hot’ y cu tabatin chens cu mas hende por keda deteni den un caso di ‘dropping di droga’ na costa zuidoost di e isla.

   Pero Dialuna finalmente Cuerpo Policial di Aruba a duna detaye oficial di loke a bin ta pasando desde Diabierna siman pasa caba.

   E resultado final ta cu Departamento di Crimen Organiza a detene total di 7 persona, y a confisca bultonan di droga.

   Esaki a cuminza Diabierna 29 mei 2026 den oranan di atardi, ora cu Departamento di Crimen Organisa (UGC) a dal baho mundo duro un bez mas.  Na altura di Rodgers Beach na San Nicolas a haci detencion y a confisca hopi bulto di droga. 

   Na prome instante a detene total di 6 persona, di cual 5 ta hende homber naci na Aruba y 1 hende muher naci na Colombia.

   Sigur un accion bon coordina pa personal di UGC cu despues di un investigacion relampago a dal baho mundo un golpi hopi duro.

    A confisca basta bultonan di droga tambe a confisca un Auto y dos Waverunner.

    E motibo pakico no a divulga esaki mesora, ta cu e investigacion no a para keto y a sigui. Den oranan di anochi a haci dos entrada hudicial simultaneamente. Uno na un cas na Seroe Colorado y e otro na un cas na Appelsinastraat na Tarabana. Na e cas na Appelsinastraat a detene un homber pero pa posesion y bendemento di droga.

   Diasabra mainta a sigui cu e investigacion na costa y a bin topa cu mas bulto di droga.  Den e accion aki, Wardacosta di Caribe Hulandes a yuda riba lama como tambe na tera.

   Segun vocero di Polis, e investigacion ta den pleno desaroyo y no ta descarta cu lo tin mas detencion.

   Cuerpo Policial Aruba ta haci un suplica na esun cu sa algo of a wak algo pa yama e Tipline di Polis cu ta 111-41. Bo ta keda anonimo.

