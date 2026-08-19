AVB a marca momento historico cu aprobacion di Relato Anual 2025 den reunion general ordinario

ORANJESTAD (AAN): Recientemente, Arubaanse Voetbal Bond (AVB) a organiza su Reunion General Ordinario hunto

cu su clubnan miembro, unda diferente punto importante pa futuro y gobernacion di futbol Arubano a wordo trata y aproba.

Un logro importante pa nos ta e aprobacion di e Financial Statements 2025. Pa prome biaha den historia di AVB, e Independent External Auditor a entrega un “goedkeurende verklaring” pa e Financial Statements 2025. Despues di su revision, Audit & Compliance Committee tambe a recomenda aprobacion di e Financial Statements 2025. Un paso importante den nos compromiso continuo cu transparencia, responsabilidad y bon gobernacion financiero.

Pa prome biaha tambe, nos Directiva di AVB a presenta un “Progress Report” unda ta refleha e progreso di Directiva su plan strategico den percentahe hunto cu su Plan pa 2027, brindando clubnan miembro un bista riba e progreso y e direccion y prioridadnan pa sigui desaroya futbol Arubano.

Durante e Reunion General, clubnan miembro a aproba e Financial Statements 2025 y e Budget 2026, reafirmando nan confianza den e direccion y maneho financiero di AVB.

Ademas, Jerwin Giel a wordo nombra oficialmente como miembro di Directiva di AVB pa e resto di e termino, cu aprobacion di clubnan miembro durante e Reunion General.

AVB ta aprecia participacion y confianza di su clubnan miembro y ta sigui comprometi pa traha hunto pa un federacion fuerte y pa progreso di futbol na Aruba. E potretnan aki pa cortesia di AVB.