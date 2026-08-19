E asina yama ‘Compost Alliance’ di desperdicio organico a drenta den su fase operacional

ORANJESTAD (AAN): E aliansa di compost (The Compost Alliance), un iniciativa di colaboracion cu ta reuni organizacionnan di

e sector di hospitalidad di Aruba pa desaroya solucionnan practico pa e maneho di desperdicio organico, ta moviendo den su fase operacional, marcando un paso importante den avanse pa solucionnan circular pa desperdicio organico riba e isla.

Recientemente, e representante di e organizacionnan participante a reuni na Alto Vista Winery pa discuti e proximo fase operacional di e aliansa y haci un recorido di e instalacionnan unda e desperdicio organico lo wordo transforma den compost. Durante e reunion tabata presente Minister di Turismo, Transporte y Labor, Mr. Wendrick Cicilia y Miembro di Parlamento, Presidente di e Comision di Turismo, Jennifer Arends-Reyes, resaltando e sosten cu ta creciendo pa e iniciativa aki rond di nos isla.

“E aliansa di compost ta demostra e importancia di uni e sector di hospitalidad pa haya solucion pa e retonan cu nos ta comparti como destino. Ora cu companianan, socionan local y e sector publico ta traha hunto, nos por transforma ideanan den iniciativanan practico cu ta beneficia nos comunidad, proteha nos medio ambiente y contribui na un industria di turismo mas responsabel y resiliente pa Aruba”, di acuerdo cu Mr. Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte y Labor di Aruba.

Na Alto Vista Winery, Sr. David Kock y su famia ta hungando un rol clave pa hiba e iniciativa aki den operacion. E organizacionnan participante lo separa e desperdicio organico den nan propio operacionnan, mientras cu Alto Vista Winery lo ricibi e materialnan organico y transforma nan den compost, creando un ruta local pa tene e recursonan aki den e economia circular di Aruba.

“Pa ta parti di e iniciativa aki ta pa tuma un idea cu a wordo desaroya colectivamente y yuda transform'e den algo cu ta funciona aki nan na Aruba. Tumando e parti operacional na Alto Vista Winery ta un responsabilidad cu nos ta tuma seriamente, y nos ta mira un oportunidad pa traha un solucion practico cu por crece cu tempo y crea balor duradero pa e isla y nos comunidad”, ta loke David Kock a declara, kende ta doño di Alto Vista Winery.

Unavez colecta, e material organico lo wordo transporta pa Alto Vista Winery, unda e lo wordo transforma den compost. E compost ey por wordo uza pa embeyecemento di tereno (landscaping), agricultura, pa hardin comunitario, restauracion ecologico y otro aplicacionnan local, yudando tene recursonan valioso den Aruba mientras ta contribui na un focus mas circular pa e maneho di desperdicio organico.

Mirando pa futuro, e organizacionnan lo sigui traha hunto pa fortalece e proceso di recoleccion y explora oportunidadnan pa expande e iniciativa y e uzo di compost localmente.