Apertura di ArtisA ta fortalece desaroyo pa trece bida bek den centro di Oranjestad
Ministro Geoffrey Wever:
ORANJESTAD (AAN): Recientemente Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, Geoffrey Wever, tabata presente na apertura di ArtisA, un galeria di arte cu a habri su portanan den edificio di ex-Aruba Bank na Caya G.F. “Betico” Croes.
ArtisA ta un iniciativa di Tito Bolivar, kende cu su proyecto ta contribui na crea mas actividad cultural y movimiento den pleno centro di Oranjestad.
Minister Wever a felicita Tito Bolivar cu realizacion di e proyecto y a gradici Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI) y Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) pa nan contribucion y cooperacion pa facilita iniciativanan cu ta duna edificionan existente un funcion nobo y, na mes momento, ta trece mas bida bek den centro di ciudad.
E apertura di ArtisA ta cuadra directamente cu e vision di Minister Wever pa revitalisacion di Oranjestad, cu ta pa crea mas motibo pa hende bin centro, aumenta e fluho di personanan den e area y asina crea mas oportunidad pa negoshinan y comerciantenan. E maneho aki ta basa riba cooperacion entre Gobierno y sector priva, reuzo di edificionan y un mescla di comercio, cultura, horeca, vivienda y servicio den centro di ciudad.
Den ultimo añanan diferente proyecto a wordo inicia den e direccion aki, entre otro, AFTA den Oranjestraat, DEACI den Cas Veneranda, edificio di ex-Interbank y awo edificio John G. Eman. ArtisA ta agrega cultura y arte como un elemento adicional cu por atrae tanto habitantenan como bishitantenan pa Oranjestad.
“Revitalisa Oranjestad no ta solamente drecha fachada of renoba un edificio. Nos mester crea motibo pa hende bin centro, keda den centro y disfruta di loke centro di Oranjestad tin pa ofrece. Cada iniciativa cu habri su porta ta genera trafico di hende y ta crea oportunidad pa e negoshinan alrededor,” Minister Wever a indica.
Minister Wever ta sigui comprometi cu un maneho cu ta crea e condicionnan pa mas iniciativa por establece den centro di Oranjestad. “Cada edificio cu haya un funcion nobo y cada porta cu habri ta un paso mas pa trece bida bek den Oranjestad y fortalece su posicion como curason economico y cultural di Aruba,” Minister Wever a comenta.
https://diario.aw/categories/noticia/general/apertura-di-artisa-ta-fortalece-desaroyo-pa-trece-bida-bek-den-centro-di-oranjestad#sigProIdfe0a9c57c0