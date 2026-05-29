Diadomingo awor tin Rough Hike den Parke Arikok

29 May 2026
ORANJESTAD (AAN): Diadomingo awor lo tin e tan gusta ‘Rough Hike” pa esnan cu ta gusta cana den naturalesa, den parti dificil di e Parke.

   Un chens unico pa bo bay experiencia naturalesa di e isla pa 2 ora y mey largo den oranan di mainta, y mira e bunitesa natural fo’i un otro perspectiva.

   E caminata aki di mainta lo sali for di Centro di Bishitante di Parke Nacional Arikok, y e hike aki lo hiba hendenan cu ta gusta cana y cu ta goza di naturaleza riba un caminda cu ta pasa door di Cunucu Arikok, Shete, Rooi Fluit, Moro, Daimari, y regresa Centro di Bishitante.

   Rough Hike aki lo ta Diadomingo 31 di Mei 2026, for di 6:00 am te cu 8:30 am.  E distancia lo bay ta 7,0 kilometer.  Nan ta pidi tur hende pa bay cu bon zapato y suficiente awa.

   Pa bo participa, bo tin di inscribi y registra di antemano!  Corda cu cupo ta limita:  Haci esaki na e website:

acf.aw/experiences

  Prepara pa bo aprecia e buniteza di naturalesa den un forma respetuoso y conciente.  Lo bo tin di paga pa participa, y esey ta inclui un pasaboca chikito y algo pa refresca.  Nan ta ricibi pago na Centro di Bishitante Parke Arikok despues di e caminata, y e suma ta basa riba diferente factor, y esaki por lesa riba e website.

  Tuma nota cu e caminata aki ta pa esnan di edad 10 a؜ña bay ariba, y tanten cu bo ta comfortabel cu e distancia, subida, y cu bo por mantene paso cu e grupo.  Corda cu bo tin di subi basta subida den e caminata aki.

