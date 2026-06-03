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Mester desaroya e sector di enseñanza hunto cu e docente

03 June 2026
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Parlamentario Otami Thomasia tras dialogo cu SIMAR

ORANJESTAD (AAN): Recientemente, como Presidente di e Comision Permanente di Enseñansa den Parlamento di Aruba, Parlamentario Otami Thomasia a convoca un reunion cu representantenan di SIMAR, caminda a ricibi informacion valioso for di docente y profesionalnan den sector educativo. E meta di e reunion no tabata solamente pa tende, sino pa compronde miho unda Parlamento por brinda apoyo y yuda move enseñansa den direccion corecto.

Pa hopi aña, hopi profesional den sector educativo a sinti cu nan preocupacion, experiencia y recomendacion no semper a haya e atencion y apoyo cu nan merece. E reunion aki a brinda un oportunidad importante pa sostene un dialogo habri y sincero tocante e realidad cu docente, personal di apoyo y scolnan ta enfrenta tur dia.

Durante e reunion a sali diferente tema importante, incluyendo carga di trabou, falta di personal specialisa, necesidadnan social y emocional creciente di muchanan, desaroyo profesional, bienestar di docente, comunicacion entre e diferente actornan den enseñansa y e necesidad di un sistema di apoyo mas fuerte pa e sector educativo.

Segun Thomasia, un mensahe cu a sali claramente durante e reunion tabata cu cambionan exitoso den enseñansa mester ta construi cu participacion activo di esnan cu ta traha den e scolnan mes.

“Reforma no por ta simplemente algo cu ta diseña na mesa y despues implementa den klas. E profesionalnan cu ta carga cu e responsabilidad diario di educa nos muchanan mester forma parti di e proceso di desaroyo, evaluacion y implementacion di e mehoracionnan.”

Tambe a sali claramente cu nos mester sigui traha pa fortalece e sistema di apoyo rond di docente y alumno. Ora un mucha ta enfrenta reto emocional, social, di comportacion of di aprendisahe, e docente hopi biaha ta e prome persona cu detecta e problema. Sin embargo, e cantidad di psicologo, ortopedagogo, logopedista y otro specialistanan disponibel ainda no ta suficiente pa atende e necesidadnan creciente den nos scolnan.

Un tema cu merece atencion particular ta e necesidad di un sistema di maneho y calidad mas consistente den henter e sector educativo. Independientemente di cual directiva di scol un docente ta traha bou dje, e derecho, oportunidadnan di crecemento profesional, apoyo laboral y bienestar di e docente mester wordo trata cu e mesun balor y importancia.

Durante e reunion tambe a referi na e documento “Visie Versterking Zorgstructuur Onderwijs Aruba”, cu ta reconoce hopi di e preocupacionnan cu docente y profesionalnan educativo a comparti durante e reunion. Temanan manera carga di trabou, falta di personal specialisa, bienestar di docente, desaroyo profesional, calidad di apoyo na scolnan y fortalecemento di e sistema di cuido ya ta identifica den e documento.

Thomasia ta invita docente, mayornan, personal educativo y tur esnan interesa den e futuro di nos enseñansa pa busca y lesa e documento, pasobra e ta ofrece un base importante pa e discusion tocante e futuro di enseñansa na Aruba. E ta obtenibel na e link aki: https://sl1nk.com/d5cbsa0

Loke tambe a bin dilanti durante e reunion ta cu hopi di e necesidadnan identifica den e documento ainda ta sinti den practica pa docente y scolnan. Esey ta confirma cu e vision ta presente, pero cu e siguiente paso mester ta implementacion, siguimento y inversion continuo den e sistema di apoyo cu nos docente y alumno ta merece.

Den un siguiente relato, e parlamentario lo presenta e di dos parti di su conclusionnan y vision for di e reunion sosteni cu sindicato di maestronan.

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