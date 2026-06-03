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Local News

Pensionadonan cu ta haya tanto pensioen di APFA como di APC ta desea pa nan traha hunto

03 June 2026
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Pa loke ta ‘Attestatie de Vita’:

 *Mescos cu e caso di AOV 

ORANJESTAD (AAN) Dia 2 di Juni tabata e fecha di mita aña cu e pensionadonan di APC (Corsou), cu ta haya nan pension via un banco na Aruba, mester a manda nan ‘Attestatie de Vita’ (Prueba di Bida). Esaki no por wordo manda ni un dia antes (APC no ta acept’e), ni un dia despues, pasobra APC no ta paga e pensioen na e pensionado concerni, te un luna despues y mester manda otro attestatie.

   Diferente pensionado ta pasa den un caminda di Cruz, pasobra pa haya e attestatie mester haci cita na Censo di Aruba, y no tur pensionado sa esey. Awo, e siguiente attestatie mester mand’e dia 2 di December, y claro, haci pidi e cita na Censo na tempo. Pa hopi pensionado esaki ta henter un dilema, mas tanto si nan edad ta un tiki mas avanza y no tin hende cu por yuda nan cu transporte. No tur tin auto, of nan bista no ta mucho bon y no por stuur bon, of tin un ke otro situacion di salud, cu cumpli cu e attestatie riba e dia cu APC ta exigi, pero regla ta regla cu e pensionado mester cumpli cu ne.

Diferente pensionado di APC cu mester pasa den e trayecto menciona ta puntra di con APFA y APC, no ta yega na un colaboracion mutuo, manera ta e caso di e pension di AOV di Aruba y di Corsou. Nan a yega na un acuerdo unda cu via e aseguronan social aki, ambos instancia ta haya informacion ora un pensionado fayece, ya sea e ta haya pension di APC na Aruba of di SVB na Curaçao.

   Si e aseguronan di AOV por a regla esaki, kizas no ta algo hopi dificil pa APFA y APC, mientras cu e fabor cu nan por haci e pensionadonan di sector publico, cu a traha asina duro pa awendia ricibi nan pension di gobierno, lo ta inmenso, ademas cu lo ta un bon precedente pa e futuro pensionadonan cu ya caba ta den porta di baha cu pensioen, y cu tambe a traha nan tempo na Curacao y a bin Aruba despues, y viceversa.

  E potret ta ilustra sede principal di SVB Curaçao.

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