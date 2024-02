Gobierno tin miyones para na edificionan mientras por drecha nan y baha gasto

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Otmar Oduber ta lamenta cu gobierno tin miyones di Florin para na edificionan,

mientras cu por drecha esakinan y baha gasto, cual ta sumamente necesario. Lamentablemente e preocupacion aki no ta hayando atencion di gobierno y mucho menos di e 21 miembronan di Parlamento di Aruba.

Tin aproximadamente 30 edificio propiedad di gobierno para y di otro banda gobierno ta sigui huur edificionan tur rond Aruba.

Edificionan manera ex Juliana y Beatrix School cu ta para pa mas di 10 aña, tambe e edificio di Douane dilanti waf, solamente pa menciona algun, pero gobierno no tin e interes ni e curashi y Parlamento di Aruba no tin e boluntad pa bisa cu ta bay atende cu e problematica aki.

Oduber ta bisa como ehempel con un famia no por laga un cas propiedad di nan bandona y sin dune atencion, pasobra e lo bira un problema. Mescos ta pasa cu e 30 edificionan bandona cu un balor di riba 300 miyon Florin y for di cualnan gobierno no ta haya ni un grondbelasting. Al contrario, gobierno ta gastando placa pasobra ta huur otro edificionan.

Miembro di Plataforma Nos Pais, ta bisa cu el a laga un ley atras, APF (Aruba Property Fund) caminda lo a hinca tur e edificionan aki di gobierno den un NV 100% di gobierno, lo a maneha esakinan riba nan mes, busca prestamo riba mercado y bay drecha cada un di e edificionan aki poco poco. E ley aki ta cla pa wordo trata den Parlamento di Aruba, pero 21 miembro di Parlamento no tin interes den purba baha gasto di gobierno.

Debi na esaki e ta pidi un biaha mas pa duna atencion na e tipo di asuntonan aki cu por mehora e bienestar di comunidad di Aruba, baha gastonan di gobierno. Ta simplemente mester tin curashi, instrui departamentonan y asina coregi e problematica aki.

Aproximadamente 6 aña pasa ora Otmar Oduber tabatin e honor di ta minister, e edificio cu tabata di Voogdijraad, a sinta negocia cu e Staatsherstel cu ta un fundacion di inversionistanan local y nan a tuma e lugar over. 2 aña pasa nan a inverti den e edificio y awe e ta uno completamente drecha. Esaki ta loke por sosode cu e cantidad di edificionan di gobierno cu ta bandona si tin un tiki boluntad di Parlamento y di gobierno di Aruba.

“Esaki ta cosnan cu bo no ta perhudica pueblo cu nan, bo no tin mester impone medida riba pueblo of pone peso extra riba comunidad. Ta solucionnan facil cu ta rekeri cohon pa dicidi cu bo kier mehora e situacion aki”, Otmar Oduber a conclui.