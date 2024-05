E aña aki ILO ta enfoca riba e cambionan climatico cu tin mundialmente afectando cantidad di trahadornan

The content originally appeared on: Diario

​

Flora B. Petronilia, Consehero di TOPA:

*ILO a publica cifranan alarmante

ORANJESTAD (AAN) – E consehero di Sindicato TOPA, Flora Brigida Petronilia, siguiendo cu su entrevista cu DIARIO a expresa cu, manera ta conoci, Diadomingo ultimo, esta dia 28 di April, TOPA tabata na un programa informativo cu señor Leo Yarzagaray a prepara pa e dia ey.

“Pasobra ILO ta enfoca hopi e aña aki riba e cambionan climatico cu tin mundialmente. E cambio di clima cu ta afectando nos trahadornan, y esey ta algo cu no mester bay descubri e wiel pasobra e wiel a wordo crea caba”, señora Petronilia a relata.

El a trece dilanti cu e aña aki ILO a publica centenares di cifra hopi alarmante. Esun di cancer di cuero; hendenan cu ta wordo expone na e rayonan ultravioleta di solo, y bo ta wak tambe e parti di bullying, e aspecto di salud mental, y bo ta wak tambe hopi seccion unda e hendenan ta traha den plantacion, na cunuco, hendenan cu ta haci trabao di spuit, nan ta yama nan insecticidanan, dus tur e kimiconan cu ta wordo uza no tin un bon proteccion, un bon ‘ppm’ (pulsacionnan pa minuut), pero no solamente e trahado sino tambe bo ta wak ora ta bay tuma lugar cierto trabao, kico bo tin den bo “aangeving”.

“Bo no por bay spuit sin mas sin avisa bo bisiña, si e tin cu ruim op, of si e tin bestia, awa pa e cacho, of pushi. Pasobra toch den aire particulanan ta keda y biento ta bay cu ne. Pues tur esey ta alertanan mundial cu ILO ta treciendo e aña aki, pa esun trahado y tambe pa esun no trahado”, el a subraya.

El a referi na otro cifranan tambe hopi alarmante cu ILO a publica, cu ta esnan di accidente na pia di trabao. “Y mi ta kere cu e puntonan aki pa nos no ta straño. Nos ta wak tambe e parti di lama. Tin areanan marino rond mundo cu tambe tin su dañonan; mescos cu tin riba tera tin e parti aki tambe. Dus, nan ta buscando informacion for di hopi pais, pa nan por bin cu datanan pasobra esey ta hopi importante. Ora bo ta papia bo por bin cu cifranan y tin cifranan asina alarmante cu nan ta papia di billions di hende daminificado, entre nan trahadornan”, Flora Brigida Petronilia, consehero di TOPA, a señala.