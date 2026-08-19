DOW ta hopi atrasa cu aproba mapa y duna vergunning y pa colmo tambe renoba camindanan
Comerciantenan Uni di Aruba cu remarkenan hopi skerpi
- DOW tin brug di Rooi Afo ya cera pa 2 aña
ORANJESTAD (AAN): Durante un conferencia di prensa e siman aki, Comerciantenan Uni Aruba (CUA) a dal e martiu riba cabez di clabo encuanto un situacion cu tin varios comerciante cu man na cabez ultimo temponan.
Esey ta e tardanza enorme pa haya aprobacion di mapa, y permiso pa construccion. Varios negoshi cu plannan pa expande, no ta haya nada di permiso for di DOW.
Frans Ponson di CUA, a bisa con ta posibel cu nan grupo di Comerciantenan Uni ta haya yamada di miembronan indicando cu despues di 1½ aña ainda nan no por haya nan vergunning, y pa colmo ni un contesta. Ponson kier un hende splik’e, ta con Gobierno y DOW tin pensa di maneha e pais aki.
“E cos aki ta algo structural cu nos ta sintiendo,” Ponson a declara refiriendo na e maneho di DOW. E ta haya cu Gobierno y DOW mester por duna hende un contesta, y ta convenci cu pueblo tin di haya algo di claridad riba e cos aki, y tambe haya sa kico lo bay socede den luna- y añanan venidero.
“Pues no djis sali bisa cu eseynan lo bay pasa... ta miho nan sali bin dilanti y bisa cu den e siguiente lunanan mihor no entrega peticion pa Bouwvergunning pasobra bo lo no bay hay’e toch,” Ponson a indica.
Malesa di no duna contesta: “Pero no por ta asina cu tur Gobierno sa di e cos aki, anto anos no por haya ni un contesta,” president di CUA a subraya. Ponson a agrega cu e ta sigur cu ora su declaracion aki sali riba social media, cu lo aparece riba di 100 comentario di ciudadano- y comerciantenan cu ta confirma cu nan tambe a entrega peticion, pero no ta haya ni un contesta.
E ta spera cu un dia Gobierno por declara via prensa, ta cuanto mapa aproba y cuanto peticion pa permiso di construccion a wordo ricibi, y cuanto a wordo duna door di DOW aña pasa, y awor den e prome seis lunanan.
Gobierno tin di bay traha un plan, y ora bo declara algo na pueblo... e mester ta algo concreto y den cual pueblo por confia den dje.
Pero refiriendo na loke gobernantenan cada rato ta declara, e ta kere cu comunidad no por confia nada mas di e storianan masha bunita.
Falta di experto: Segun CUA, si acaso DOW tin problema y tin di busca hendenan certifica cu por analisa mapa di edificio y casnan, tin di busca nan! Sea ta Arubianonan di exterior of hende aki local mes, loke mester haci tin di wordo haci.
“Ora cu den sector priva tin problema, nos tin cu handle esey. Pues awo na DOW, ta con ta bay handle e cos aki?” ta loke Frans Ponson a puntra.
Segun e president di CUA, e ta kere a bira tempo p’e, y tambe CUA pone hopi presion riba e Ministernan aki pasobra e no ta algo di awe, no ta algo di aña pasa, y tampoco cos di 2 aña pasa. Pero no por laga e cos sigui asina.
Segun CUA, nan ta mira yen di hende ta yuda cu ‘Entrepreneurship’ cu ta great, y nan ta bay cerca Ministro cu peticion pa yuda nan cu algun vergunning... y Ministro ta duna OK. E hobennan aki ta inverti placa, ta hinca nan mes den debe... pero e vergunning mes nunca ta sali. “Bo a kibra e hobennan aki prome cu e por cuminza cu su negoshi, y esey mester stop”.
Careteranan na werki: Frans Ponson tambe a elabora riba ‘Asfalt’, unda profesionalnan di turismo ta ‘bende Aruba di 5 strea’, pero ora e turista yega su Hotel cu e auto di huur, sigur e Car Rental tin di bay busca shocks nobo... Esey ta debi cu e camindanan ta na werki.
Ponson a referi aki riba Avenida Nelson Oduber (‘Sasakiweg’), y e ta kere cu e cos aki ta djis tristo. Prensa ultimo lunanan a bin ta mustrando con na werki camindanan tur rond di Aruba ta, tur na lapi-lapi cu ta pone bo auto keda bati so.
E ta kere cu gobernantenan publicamente mester sali riba caya y bisa tur e Arubianonan cu no tin asfalt dilanti nan cas (e ta calcula cu 30% di casnan na Aruba no tin caya di asfalt), pa haci anuncio na pueblo: “Mensen, boso tur ta bay muri prome cu bo haya asfalt. Pues boso no ta bay haya asfalt.”
Segun Ponson, riba e highway principal dilanti Hotelnan mes, Gobierno ni DOW no por pone asfalt... anto e no por compronde mas.
“Mi siguiente pregunta ta, cu tin 80.000 auto na Aruba cu ta paga Nummerplaatbelasting, nos por calcula ta cuanto miyon esey ta, sigur entre 10 y 20 miyon, y ta ki asfalt a pone den ultimo 10 of 20 aña aki? Pero Green Corridor y WVB Boulevard si ta wordo manteni, pasobra tin partnership cu compania priva aden.
Con ta cu tanto Green Corridor y WVB Boulevard si por wordo manteni, anto nos no por tin un Departamento di Gobierno cu no por a ni basha 10 meter di asfalt riba Avenida Nelson Oduber.
Brug di Rooi Afo: Ponson a papia tambe di un cos simpel, esta Rooi Afo su brug cera 2 aña caba y ainda DOW no por drech’e. Tur trafico tin di desvia, y riba e caya di desviacion, tin un scol di mucha den e skina ey, y cada tanto luna tin un accident di auto dilanti e scol di mucha ey. Tur luna! Ban polis, ban busca cuanto accident caba a socede. Y kizas e ora ta warda te un di e dianan aki, un di e muchanan ta haya accident fatal eynan, y e ora nos kier core haci algo?
Comerciantenan Uni Aruba e siman aki a manda un bazooka den direccion di DOW y tambe di e Ministro cu ainda visibelmente no a haci nada pa drecha camindanan na Aruba.
Ponson a splica cu miembronan di CUA a transmiti e preocupacionnan aki asina hopi biaha pa Gobierno y pa DOW te cu nan a cansa, y pesey awor CUA a dicidi na trece dilanti den conferencia di prensa.
Nan a hasta manda carta pa alerta riba e preocupacion di trafico dilanti e Scol di Mucha aki, debi na e hecho cu brug di Rooi Afo ta cera. Ta hopi tin cu e preocupa riba e hecho cu ningun hende ta haya contesta riba nan peticion pa vergunning. Ta absurdo cu comerciante ta manda algo aden, pero hamas ta haya contesta.
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