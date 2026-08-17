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Local News

Dos cunucu dogs mas a wordo hiba Merca pa nan famia adoptivo

17 August 2026
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Turistanan a ofrece di hiba nan den avion

ORANJESTAD (AAN): Riba Diabierna, dos cacho puppy mas for di Aruba a sali riba avion rumbo pa Merca.  Luna Foundation Aruba ta gradici Melisa y su famia, kendenan na forma generoso a ofrece pa transporta e dos cachonan bunita aki for di Aruba pa Merca.

   Nan no a djis ofrece pa hiba nan, sino cu tambe nan a paga pa e vuelo di e cachonan aki.  Luna Foundation Aruba ta increibelmente agradeci pa nan amabilidad y generosidad.

   Tambe nan kier gradici tambe Chris, kende a ofrece pa bay recoge e cachonan aki na Newark Airport na New Jersey, y despues hiba nan sano y salbo pa conoce nan famia adoptivo.

   Naturalmente, un danki enorme na e famianan adoptivo cu a habri nan hogar y curason pa e cachonan chikito aki, a asina nan start cu un capitulo nobo di nan bida.  Awor ya nan no mester di biba riba caya mas.

   Realmente tin mester di un pueblo completo.  Cada parti ta importante, for di e boluntarionan di vuelo cu ta saca nan di e isla, te na chauffeurnan cu ta yuda hiba nan unda nan mester bay, pasando pa famianan adoptivo cu ta spera di ricibi nan cu braza habri.

   Luna Foundation ta bisa cu danki na tur hende, dos cacho as di Aruba a sali di e isla y ta awor na nan cas di semper.  Y manera hopi a cuminza yama e raza di Aruba aki awor na Merca, “Aruba Cunucu Dogs” ta sigui bira popular.

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https://diario.aw/categories/noticia/general/dos-cunucu-dogs-mas-a-wordo-hiba-merca-pa-nan-famia-adoptivo#sigProId2adea829a8
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