Asociacion Amigos de Colombia tin cuenta di banco pa ricibi donacion
Moises Fernandez cu mas informacion:
ORANJESTAD (AAN)-- Señor Moises Fernandez di Asociacion Amigos de Colombia, den su entrevista cu Matutino DIARIO, tambe a splica cu pa e campaña di recaudacion di fondo pa manda pa Colombia, pa duna un man na e situacion cu e pueblo ta enfrentando pa motibo di e teremoto un siman pasa, e Asociacion a haci conexion cu Jaime Velez, cu ta un consulting di Colombia cu ta traha cu e empresa Exito, entre otro, y cu incluso ta consulting na Aruba di Do It Center.
Pues ta un persona di confianza cu ta ofreciendo e Asociacion e facilidad pa por manda placa pa Colombia, cualkier cantidad cu nan tin y nan ta bay cu e suma ey na un di e tiendanan cu e por yega na dje y cumpra cuminda, insumo, mercado (nan tin awo un pakete di mercado specifico), y ora ey e producto ta ser hiba na e centro di almacenahe, cu tin designa aworaki pa e damnificadonan.
Fernandez a splica cu na e momentonan aki tin mas di cinco mil famia cu a perde tur cos, e cantidad di fayecido ta hopi grandi y mas di 200 persona cu a disparce, y dia pa dia e cifra di sobrevivencia ta birando mas cortico. Ainda ta purbando di rescata hende cu ainda por ta na bida. Tin un cuenta na RBC, na nomber di Asociacion Amigos di Colombia unda personanan cu kier yuda por haci donacion.
Pa mas informacion por manda email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
“Nos ta haci un yamada na comunidad y comerciante, tur esnan cu kier yuda nos cu kico cu nan por; cinco, diez, cincuenta Florin, sigur e placa ey ta bay yega na hendenan cu tin mester di dje y cu ta bay haci un diferencia”, Moises Fernandez, di Asociacion Amigos di Colombia a relata.