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Local News

Muchanan di camp di Coolkids a bay yuda baña cachonan na Aruba Animal Shelter

17 August 2026
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ORANJESTAD (AAN): Den fin di siman, Aruba Animal Shelter a bolbe ricibi muchanan cu ta gozando di nan camp durante vakantie.

   E biaha aki ta e grupo yama ‘Coolkids’ a bay bishita e shelter.  Semper ta bon pa mira con e muchanan ta dispuesto pa siña pa haya sa con pa cuida animalnan.

   Nan a yuda baña, seca y hunga cu diferente puppy cu tin na e shelter.  Nan a goza un mundo, y esey ta e idea principal aki.  E bishita aki ta yuda e muchanan crece y ofrece experiencianan pa nan sentidonan, den un mundo real.  Muchanan ta mishi cu nan lana fini, ta tende e cachonan ta blaf, y ta mira asina criaturanan na bida di cerca.  E experiencia aki di interactua cu animalnan, ta crea empatia cerca e mucha, ta reduci stress, y ta empuha un amor natural pa proteha e criaturanan bibo aki.

  Sin cu nan sa, e oranan a pasa asina rapido y na final tabata cla pa bay.  Nan a pasa hopi dushi mes, y Aruba Animal Shelter a keda impresiona cu e bunita sosten ricibi di Coolkids.  Nan ta spera di mira nan atrobe den vakantie di otro aña.

 

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