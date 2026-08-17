Muchanan di camp di Coolkids a bay yuda baña cachonan na Aruba Animal Shelter

ORANJESTAD (AAN): Den fin di siman, Aruba Animal Shelter a bolbe ricibi muchanan cu ta gozando di nan camp durante vakantie.

E biaha aki ta e grupo yama ‘Coolkids’ a bay bishita e shelter. Semper ta bon pa mira con e muchanan ta dispuesto pa siña pa haya sa con pa cuida animalnan.

Nan a yuda baña, seca y hunga cu diferente puppy cu tin na e shelter. Nan a goza un mundo, y esey ta e idea principal aki. E bishita aki ta yuda e muchanan crece y ofrece experiencianan pa nan sentidonan, den un mundo real. Muchanan ta mishi cu nan lana fini, ta tende e cachonan ta blaf, y ta mira asina criaturanan na bida di cerca. E experiencia aki di interactua cu animalnan, ta crea empatia cerca e mucha, ta reduci stress, y ta empuha un amor natural pa proteha e criaturanan bibo aki.

Sin cu nan sa, e oranan a pasa asina rapido y na final tabata cla pa bay. Nan a pasa hopi dushi mes, y Aruba Animal Shelter a keda impresiona cu e bunita sosten ricibi di Coolkids. Nan ta spera di mira nan atrobe den vakantie di otro aña.