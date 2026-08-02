Luz berde pa Elmar cuminza produci su mesun coriente por bay baha tarifa pa pueblo
ORANJESTAD (AAN): Manera cu DIARIO a trece dilanti caba, Sindicato STA y gerencia di NV Elmar a yega na un acuerdo pa asina porfin nan por bay firma un Contrato Colectivo nobo.
Diego de Cuba di Sindicato STA, a splica cu nan ta contento di a sali di e impase aki, y a mustra cu e CAO nobo aki lo bay tin un validez pa 4 aña y lo drenta na vigor cu forza retroactivo di 1 Januari 2023. Pues e lo keda valido te 31 December 2026.
STA ta spera cu e empleadonan disfruta di dje, pero alavez cumpli cu loke ta bo deber pa cu e Contrato Colectivo aki. Pasobra hopi biaha e problema mas grandi na Aruba ta placa, y di bo banda tambe bo tin di duna bo contribucion di bo esfuerzonan pa cu e trabao cu bo ta eherce den un compania.
Con e gastonan salarial aki lo cay riba schouder di NV Elmar? Diego de Cuba a splica cu a wordo informa cu e compania NV Elmar a haya permiso caba pa nan tambe bay cuminza produci energia riba nan mes. Y esey ta encera cu nan ta trahando riba plannan pa instala panelnan solar. Ta premira cu e aspecto aki di genera coriente nan mes, lo bay yuda baha e tarifa di electricidad drasticamente. Tambe ta sigui studia e posibilidad di agrega mas molina di biento pa genera coriente, y esaki lo haci cu e dependencia riba e compania WEB Aruba NV lo bay wordo reduci. Tin speranza cu esaki lo bay ta un yudanza tambe na pueblo, como cu ta conoci cu prijs di energia na Aruba ta bastante caro.
Nunca STA a yega di haya un splicacion satisfactorio, con por ta cu di cada 1 Florin cu drenta pa pago di coriente, cu 90 cent ta destina pa WEB, y solamente 10 cent ta destina pa NV Elmar. Kizas e calculonan ey ta dificil pa splica na placa chikito.
Esey ta un di e motibonan pakico Elmar mes kier genera su mesun coriente, pa asina e haya mas espacio pa hala rosea, pa genera entrada, y por duna caminda pa baha tarifa di coriente riba e isla usando nan mesun panelnan solar den futuro.