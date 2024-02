Cuatro aña di prison y tratamento obligatorio pa homber cu a abusa di dos mucha

The content originally appeared on: Diario

E tabata haci inmoralidad band’i dos scol

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta Hues di Corte di Husticia a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber C.A.v.A.. di 35 aña.

Luna pasa Fiscal a haya C.A.v.A. culpabel di a abusa di dos mucha bao di 16 aña y a haci un cantidad di casonan inmoral banda di scolnan. En total di 11 caso a worde trata den Corte. Fiscal a exigi 6 aña di prison, prohibi C.A.v.A. pa anda di school y TBS cu ta tratamento obligatorio. Hues ayera a bisa cu no ta tur e acusacionnan a keda proba. Hues a condena C.A.v.A. na 4 aña di prison y TBS. Ademas Hues a ordena C.A.v.A. pa paga 10 mil Florin na daño na e dama H., kende C.A.v.A. a saca na estado tempo H. tabatin 15 aña.

Fiscal: Luna pasa durante tratamento di e caso, Fiscal a bisa cu mayoria di e muchanan ta menor di edad. Algun ta 18 aña. Ta comprendibel segun psicologo y psychiater cu C.A.v.A. no ta pedofile pero tin un problema parafile. E ta menos responsabel pa su actonan. Mas cu 10 dama el a acerca y mayoria el a mustra su parti intimo y masturba. Fiscal a bisa cu tabatin denuncia di un auto den vecindario di schoolnan.

Ora a detene C.A.v.A., tur e descripcionnan tabata cuadra. A haya potretnan di menor di edad porno den su cellular. Fiscal a mustra cu e dama cu kende C.A.v.A. tin un yiu, e dama H. tabatin 13 aña ora el a drenta relacion cu C.A.v.A. cu tabatin 25 aña. Tempo e dama tin 15 aña, el a haya yiu. Fiscal a menciona sentencia di Corte Supremo cu ta mustra riba prueba den cadena door di e mesun forma di actua di e acusado.

Fiscal a bisa cu e mayoria di e muchanan ta describi e mesun auto, e persona cu a para cu auto y tabata mustra su parti intimo y masturba. Tambe C.A.v.A. tabata manda potret sunu pa algun di e muchanan. Fiscal ta kere cu por bien ta cu tin mas victima pero nan no kier a haci denuncia. Fiscal a pidi pa declara e dama H. no admisibel pasobra no tin hopi splicacion. Pa loke ta e dama S., Fiscal a pidi pa aproba 1 mil Florin y e otro no admisible. Fiscal ta haya cu aki tambe falta splicacion.

Castigo: Fiscal a bisa cu mirando cu ta un cantidad di victima, por spera cu ta castigo pisa. Aki ta papia di un periodo largo. Tambe el a tene cuenta cu e conseho di expertonan pa pone C.A.v.A. bou TBS bou condicion. Fiscal a sigui bisa cu pa proteccion di comunidad, e ta prohibi C.A.v.A. pa ta circula banda di schoolnan. Fiscal ta haya cu mester proteha e muchanan di school contra C.A.v.A. Fiscal a exigi 6 aña di prison y TBS y prohibi C.A.v.A. pa anda banda di schoolnan. El a bisa cu e TBS ta minimo 2 aña y por worde prolonga te cu 9 aña.

Sentencia: Diabierna mainta Hues a bisa cu e sentencia ta consisti di 26 pagina. C.A.v.A. ta worde acusa di mas o menos 11 caso di inmoralidad.

Hues a bisa cu e no ta haya proba un di e acusacionnan contra C.A.v.A. pa cu 6 mucha. Na opinion di Hues no tabatin inmoralidad. C.A.v.A. a papia cu nan pa saca potret di nan of manda potret vulgar pa nan. Hues ta haya proba cu C.A.v.A. a haci inmoralidad cu e 5 otronan.

Actonan inmoral banda di scolnan: Tambe Hues ta haya cu C.A.v.A. a haci actonan inmoral banda di dos school. Tambe e tabatin pornografia di mucha den su cellular. Entre April 2019 y Juli 2019, C.A.v.A. a manda potret vulgar pa dos dama.

Hues ta haya C.A.v.A. culpabel di a haci acto inmoral contra un turista den baño di hotel.

Hues a sigui bisa cu e no ta haya proba un acusacion cu C.A.v.A. a haci inmoralidad cu un dama. Na opinion di Hues, e dama tabata cana bay cas y C.A.v.A. a para pa dun’e lift pero e dama no a confia y sigui cana. Hues si ta haya proba cu C.A.v.A. tabatin relacion cu muchanan bou 16 aña y tambe cu a pidi dos mucha pa haci cosnan inmoral.

Saca mucha na estado: Pa cu e castigo, Hues ta haya cu C.A.v.A. a haci actonan inmoral door di ofrece placa, cuminda of otro cosnan pa e muchanan accepta. Hues a mustra cu C.A.v.A. tabatin relacion sexual cu dos mucha muher y hasta a saca un na estado. Tambe cu el a haci actonan inmoral den publico, caminda e tabata masturba.

Tacha integridad di muchanan: Hues ta haya cu C.A.v.A. a haci abuso di e diferencia grandi di edad cu tin entre C.A.v.A. e y muchanan. Hues a bisa cu C.A.v.A. a tacha integridad di e muchanan. Esaki por tin consecuencia pa resto di bida di e muchanan.

Mester tratamento obligatorio: Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu circumstancianan personal di C.A.v.A. esta cu e no a worde condena. Hues tambe a tene cuenta cu loke psycologo y psychiater a bisa. Nan ta haya cu C.A.v.A. ta menos responsabel pa su actonan door di transtorno mental y otro problema mental. Hues a bisa cu e ta sigui conseho di e psycologo y psychiater esta cu C.A.v.A. mester ta bou TBS cu condicion.

Diez mil florin di demanda di daño: Hues a bisa cu tin dos demanda di daño contra C.A.v.A. E dama H. a demanda 50 mil Florin pa loke el a sufri entre 2013 y 2016. Hues ta haya cu e abuso sexual ta na su lugar. E dama aki cu su 15 aña a haya yiu di e acusado.

Hues a aproba 10 mil Florin di e demanda. E resto a worde declara no admisibel cu e posibilidad cu H. por cuminsa un caso civil. E otro demanda di e otro dama di 17 mil Florin, Hues a declara no admisibel. Hues a bisa cu e dama aki tambe por cuminsa un caso civil.

Castigo: Hues a condena C.A.v.A. pa tur loke el a haci na 4 aña di prison y TBS. Tambe Hues a pone medida di pago pa e suma di 10 mil Florin.